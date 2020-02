România - Rusia, 2-2. Jaqueline Cristian, prima reacţie după victoria care le duce pe „tricolore“ la dublu decisiv

„Încerc să-mi găsesc cuvintele, tremur, nu ştiu ce să spun, cum să încep acest discurs... Mulţumesc că aţi venit, că mă susţineţi. Simt energia, am fost foarte emoţionată, vă mulţumesc. Sunt foarte emoţionată. Încă de la început am crezut că pot să obţin victoria. Când am intrat pe teren, mi-am spus că trebuie să mă bucur, că e şansa mea şi trebuie să mă bucur de ea, să profit. Am simţit toată bucuria publicului şi a staff-ului şi am reuşit“, a spus bucureşteanca adoptată deja de clujeni, cu un zâmbet larg şi câteva lacrimi în colţurile ochilor, în interviul în limba engleză.

„Vă mulţumesc mult de tot, m-aţi ajutat extrem de mult. Vă iubesc mult de tot! Mulţumesc!“, le-a spus apoi, în română, Jaqueline Cristian.

România (căpitan nejucător - Florin Segărceanu):



Ana Bogdan (27 ani, 90 WTA)

Irina Bara (24 ani, 160 WTA)

Gabriela Ruse (22 ani, 166 WTA)

Jaqueline Cristian (21 ani, 197 WTA)

Raluca Olaru (30 ani, 47 WTA la dublu)



Rusia (căpitan nejucător - Igor Andreev):



Ekaterina Alexandrova (25 de ani, 28 WTA)

Veronika Kudermetova (22 de ani, 38 WTA)

Anna Blinkova (22 de ani, 54 WTA)

Anna Kalinskaya (21 de ani, 109 WTA)