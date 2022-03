Real Madrid şi Manchester City se califică în sferturile de finală ale Ligii Campionilor. Benzema a făcut show pe teren propriu cu PSG

După calificările celor de la Liverpool şi Bayern Munich, de marţi, a urmat o nouă zi în Liga Campionilor în care Real Madrid a reuşit să întoarcă scorul din tur.

Benzema a avut o seară perfectă în care a marcat de trei ori pentru madrileni. Real Madrid a avut mari emoţii după ce Mbappe a deschis scorul în minutul 39. Acesta l-a executat perfect pe Courtois cu un şut la colţul scurt.

După pauză Real Madrid a arătat un joc mult mai bun dominând apărarea adversă. Benzema a profitat de gafa lui Donnarumma şi a stabilit egalitatea pe tabelă în minutul 62. După 15 minute de joc Benzema i-a adus în avantaj pe madrileni după o pasă excelentă de la Modric. Un minut mai târziu, acelaşi Benzema reuşeşte tripla în doar 16 minute de joc. Marquinos face o greşeală imensă pasând direct la atacantul francez care nu l-a iertat pe Donnarumma.

Karim Benzema makes it 3-1 while Messi ghosts another big game. pic.twitter.com/l0uiENAvVm