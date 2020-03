Reacţie incredibilă a ATP după anunţul de schimbare a datelor de desfăşurare ale turneului de la Roland Garros

În acest moment circuitul ATP este suspendat doar până pe 26 aprilie, iar WTA-ul până pe 2 mai. Nu există o informare oficială referitoare la turneele de la Madrid şi Roma (seriile ATP Masters 1000 şi WTA Premier 5 / Premier Mandatory), programate la începutul lunii mai, chiar dacă probabilitatea anulării acestora este mare. Organizatorii Openului Francez au sărit însă peste o treaptă a procesului care a respectat o progresie clară şi ordonată de la începutul epidemiei de coronavirus.

În aceste condiţii, pe pagina de Twitter a ATP a fost postată în primă fază informaţia referitoare la noile date de disputare ale Openului Francez, însă mesajul a dispărut după doar câteva minute. De asemenea, deşi pănă acum organizatorii de turnee şi oficialii forurilor mondiale care guvernează sportul alb şi-au unit eforturile în ceea ce priveşte comunicarea deciziilor, pe site-urile ATP şi WTA nu apare nicio notificare cu privire la mutarea Roland Garros-ului nici la mai bine de o oră de la anunţul francezilor. Evident, Openul Francez, ca turneu de Mare Şlem, nu se află nici sub umbrela ATP, nici a WTA, ci a Federaţiei Internaţionale de Tenis, însă nici acest for nu a comunicat schimbarea. În acest interval, WTA-ul a preferat să posteze clipuri retrospective, iar ITF-ul - clipuri amuzante şi quizz-uri pentru fani.

În acest moment, repoziţionat la o săptămână după terminarea US Open-ului, turneul de la Roland Garros s-ar suprapune peste competiţii importante din calendar: barajele de promovare divizionară în Cupa Davis, Laver Cup - competiţia demonstrativă organizată de Roger Federer, turneele de la St. Petersburg, Metz, Chengdu, Zhuhai şi Sofia - pentru ATP, Guangzhou, Seul, Tokyo, Wuhan şi Taşkent - pentru WTA.

ATP, understandably, deleted this tweet. The tours are going to have issues with this plan. pic.twitter.com/0n08qYjTa4