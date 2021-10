Rapid, premiată generos de finanţatorul ei milionar: Cât a valorat marea victorie cu CFR

Rapid şi-a revenit spectaculos, după pauza competiţională prilejuită de meciurile echipelor naţionale. Mihai Iosif, antrenorul ameninţat cu schimbarea din funcţie, tocmai a obţinut, probabil, cea mai preţioasă victorie din cariera sa. Pentru că l-a învins pe Dan Petrescu, un tehnician cu un CV impresionant, în cărţi inclusiv pentru venirea la echipa naţională.

La Mioveni însă, nu s-a văzut această diferenţă de cotă care există între cei doi antrenori. Şi nici faptul că Rapid, o nou-promovată, a întâlnit CFR, campioana ultimelor patru ediţii. Dubla lui Adrian Bălan (27, 55) a adus victoria bucureştenilor, scor 2-0. Şi, potrivit Digi Sport, după meci, rapidiştii au avut motive suplimentare de bucurie în vestiar.

Concret, marea victorie cu CFR va fi răsplătită cu suma de 20.000 de euro, care va fi împărţită de lotul Rapidului. Astfel de premieri au devenit o raritate în Liga I din cauza crizei. La Rapid însă, cel puţin deocamdată, salariile sunt la zi şi, mai nou, se plătesc şi astfel de prime. În spatele echipei se află tânărul milionar, Victor Angelescu, despre care „Adevărul“ a scris aici.

Ce a spus preşedintele Daniel Niculae după victoria cu CFR Cluj?

*Felicit stafful tehnic şi jucătorii, au jucat cu multă ambiţie, dăruire, asta aş vrea să văd la fiecare meci al Rapidului. Am jucat bine, am avut ocazii, evident că au fost şi momente mai puţin bune, pe care sperăm să le îndreptăm.

*Realistic vorbind, Rapidul e o echipă nou promovată. Vrem să readucem suporterii pe stadion, iar pentru asta trebuie să le oferim spectacol fotbalistic. Noi încercăm să construim, să avem ocazii, să le fructificăm şi să câştigăm.

*În seara asta, cred că am făcut un meci perfect. N-ai cum să câştigi în faţa campioanei, dacă nu eşti la 100%. CFR are jucători foarte buni, dar cred că noi am compensat prin dăruire, prin ambiţie. Trebuie să rămânem modeşti. Am dovedit că, dacă munceşti cu adevărat, vei fi recompensat.