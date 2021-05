Organizatorii turneului de la Berlin sunt optimişti în privinţa recuperării Simonei! Anunţul făcut de nemţi

Turneul de la Berlin va desfăşura în săptămâna imediat următoare Grand Slam-ului de la Paris, 14 - 20 iunie, şi organizatorii speră că ar putea fi prima competiţie la care Simona va lua startul după ruptura musculară suferită la Roma.

"Poate vom avea toate cele 10 jucătoare din top 10 WTA la turneu. Va fi greu să o aducem pe Simona Halep, dar nu imposibil", a spus Barbara Rittner, directorul turneului, citată de de spotmedia.ro

La turneul de la Berlin au confirmat deja prezentă opt dintre primele zece jucătoare din topul WTA, Simona Halep şi Serena Williams fiind singurele sportive care nu se află pe lista anunţată de organizatori.





Vineri dimineaţa, Simona Halep a anunţat pe contul personal de Instagram decizia de a renunţa la Grand Slam-ul de la Paris. "Cu inima frântă trebuie să anunţ retragerea mea din turneul de la Roland Garros din acest an. Din păcate, ruptura musculară are nevoie de o perioadă de recuperare mai îndelungată şi timpul rămas este insuficient. Retragerea de la un turneu de Grand Slam este împotriva instictelor şi aspiraţiilor meie sportive, dar este decizia corectă pe care am fost nevoită să o iau. Gândul că nu voi fi la Paris mă umple de tristeţe, dar o sa îmi concentrez toată energia pentru perioada de recuperare, voi rămâne optimistă şi voi reveni pe teren imediat ce acest lucru va fi posibil! Roland Garros 2022, mă pregătesc pentru tine! Pe curând", a scris Simona pe reţeaua de socializare.