N-au luat trofeul, dar au ieşit pe plus la Australian Open. Şase performanţe de reţinut după Melbourne

Nic’(k de reproşat) Kyrgios



Jucătorul care are cel mai mult de câştigat după Australian Open 2020 este Nick Kyrgios. Vorbim aici despre capital de imagine. Când spuneai Nick Kyrgios, automat venea asocierea cu ideea de băiat rău al tenisului. Australian Open 2020 a propus însă o variantă diferită a aceluiaşi inconfundabil Nick. La fel de talentat, cu la fel de multe artificii în joc, dar uman, în cel mai profund sens al cuvântului.



Australian Open şi Tennis Australia au construit întreaga campanie de strângere de fonduri pentru victimele incendiilor care devastează continentul lor pornind de la o postare a jucătorului în vârstă de 24 de ani. Organizatorii au aşteptat să le fie lansată o provocare, declanşând apoi cu viteza luminii un mecanism impresionant, care a strâns doar conform numărătorii de pe site-ul oficial 5,8 milioane de dolari. Tennis Australia avea experienţa "Hit for Haiti” 2010, un eveniment pus pe picioare la iniţiativa lui Roger Federer pentru victimele devastatorului cutremur din urmă cu o decadă, în doar 24 de ore, la care au răspuns prezenţi Rafael Nadal, Lleyton Hewitt, Serena Williams, Sam Stosur, Kim Clijsters, Andy Roddick, Novak Djokovici, Bernard Tomici şi Jim Courier, pentru un demonstrativ care avea să strângă însă sub un milion de dolari. Ulterior, un episod doi al "Hit for Haiti” avea să fie organizat de magnatul Oracle Larry Ellison, la Indian Wells, unde în premieră tenisul a văzut un meci de dublu între perechile Rafael Nadal / Roger Federer şi Andre Agassi / Pete Sampras.



Revenind la ceea ce s-a întâmplat la Australian Open 2020, australienii au folosit un mesaj postat pe Twitter de Nick Kyrgios, prin care acesta anunţa că va dona câte 200 de dolari pentru fiecare as reuşit în turneu, invintându-şi totodată colegii să i se alăture. A rezultat o campanie de amploare, mobilizarea fiind generalizată. Cu doar patru meciuri jucate, Nick Kyrgios a terminat turneul pe primul loc în ceea ce priveşte numărul de aşi (100 - la egalitate cu Milos Raonic - în cinci meciuri). Kyrgios a avut la rândul său de câştigat, întrucât cele mai importante staruri ale tenisului i-au salutat iniţiativa şi i s-au alăturat.

Devenit peste noapte eroul unei naţiuni, Nick Kyrgios a oferit imaginile turneului când, forţând totuşi limitele regulilor tenisului, care interzic inscripţiile ce depăşesc anumite dimensiuni pe echipamentul de joc, a apărut în arenă la duelul din optimi cu Nadal cu un tricou al echipei de baschet LA Lakers, la câteva ore după aflarea veştii că legendarul Kobe Bryant, împreună cu una dintre fiicele sale, a fost victima unui accident de elicopter. Realmente marcat de tragedie, Kyrgios a reuşit apoi să ofere unul dintre cele mai curate meciuri din cariera sa, un duel fabulos de patru seturi contra liderului la zi al momentului în ATP, Rafael Nadal. Mats Wilander concluziona, din studioul Eurosport, că dacă Nick ar juca cu aceeaşi seriozitate şi implicare fiecare meci, ar fi cu adevărat nu doar un idol, ci şi un mare campion, cu marile recorduri ale tenisului în vizor.



Nick Kyrgios avea doar 19 ani când lua circuitul pe sus, reuşind în doar doar 12 luni două sferturi de finală în turneele de Mare Şlem (Wimbledon 2014 şi Australian Open 2015). Optimea de finală jucată în 2020, contra lui Nadal, pare a avea însă o valoare chiar mai mare, întrucât, pentru prima dată, un turneu a fost pozitiv de la A la Z pentru Kyrgios-fiu-de-viţă-nobilă, băiatul unei prinţese malaisiene ce a preferat să ducă o viaţă normală în Australia încă de la vârsta de 20 de ani.



Cori (auf! ce tânără e!) Gauff



Cori Gauff va împlini 16 ani abia pe data de 13 martie 2020. Americanca arată însă o constanţă uimitoare în primele trei turnee de Mare Şlem disputate: optimi-tur trei-optimi. Victorii la Venus Williams, Sorana Cîrstea şi Naomi Osaka o scot evident pe Gauff din categoria senzaţiilor cu un turneu fabulos şi atât.

Prima americancă din ultimii 30 de ani cu minimum două victorii la primele trei Grand Slam-uri jucate în carieră este foarte aproape şi de o participare la Jocurile Olimpice. NBC a publicat un clasament în timp real cu punctele care vor conta la finalul Roland Garros 2020 în stabilirea celor patru sportive cu drept de joc la Tokyo 2020 pentru Statele Unite, iar potrivit ierarhiei de simplu post-Australian Open, Gauff este pe locul cinci, pândind un loc în echipă.



Supusă criteriilor de eligibilitate legate de vârstă, Cori Gauff nu poate juca încă un sezon complet, însă a anunţat că principalele sale speranţe se leagă de Roland Garros 2020, turneu pe care l-a câştigat ca junioară în 2018.



Punctele jucătoarelor americane care vor conta şi pe 8 iunie 2020, când se trage linie pentru Tokyo:

1. Sofia Kenin — 4.051 puncte

2. Serena Williams — 3.595 p.

3. Alison Riske — 2.053 p.

4. Madison Keys — 1.972 p.

5. Coco Gauff — 979 p.

6. Jennifer Brady — 726 p.

7. Danielle Collins — 692 p.



Garbine Muguruza şi Dominic Thiem, confirmări importante şi mai puţin scontate



Garbine Muguruza s-a trezit din semi-amorţeală mai ceva ca Frumoasa din Pădurea Adormită. Venită la Melbourne cu aşteptări reduse, după ce un virus a forţat-o să abandoneze în săptămâna premergătoare Openului Australian înaintea sferturilor, la Hobart, Muguruza a dat din nou iama în rivale puternice, din Top 15 mondial, chiar dacă, în final, a terminat cursa spre trofeu pe locul doi. Conchita Martinez este asul din jobenul său.



Austriacul Dominic Thiem şi-a întărit, o dată în plus, statutul de jucător polivalent, complet, lăsând şi mai în urmă eticheta de specialist al zgurii. Succesul de anul trecut, de la Indian Wells, cu victorie în finală contra lui Federer, a fost confirmat, însă autriacul are în faţă provocarea supremă: să reuşească să şi câştige o primă finală de Grand Slam, după trei pierdute consecutiv. Pentru moment însă, Thiem este, în mod clar, challenger-ul numărul unu pentru Djokovic, Nadal şi Federer.



Barty reuşeşte să pună de-un party şi acasă



Relaţia jucătorilor australieni cu turneul de Mare Şlem de acasă a fost una tumultoasă şi mai curând dezamăgitoare în ultimii ani. Cele mai importante nume propuse de Tennis Australia au clacat mai mereu la Melbourne, nereuşind să replice succesele avute la Paris, Londra sau New York. Presiunea şi supra-motivarea au dus, succesiv, la eşecuri. Concret?



Începând cu 2009, când a început practic ascensiunea sa în proba de simplu, Sam Stosur nu a reuşit nici măcar o dată să dea lovitura la Australian Open, cel mai bun rezultat al său fiind un tur patru, atins în 2009, în timp ce prezenţele în sferturi şi semifinale se adunau în celelalte Slam-uri. Chiar şi pentru Lleyton Hewitt, fost lider mondial, Australian Open a fost mai curând turneul mai slab dintre cele patru Grand Slam-uri ale anului, acesta reuşind doar de două ori (2005 şi 2012) să obţină un rezultat mai bun la Melbourne decât în celelalte 3 Slam-uri ale sezonului. Mark Philippoussis nu face nice el excepţie, având două finale de Grand Slam plus alte trei sferturi de finală jucate în Grand Slam-uri, dar un tur patru ca cel mai bun rezultat al carierei la Melbourne.



În 2020, Ashleigh Barty a depăşit un prag psihologic, chiar dacă a pierdut o semifinală în care pornea clar drept favorită şi în care a avut minge de set în ambele manşe, fără a-şi adjudeca vreuna. 2018 şi 2019 îi lăsaseră însă răni adânci după finale pierdute la Sydney. “Dacă mi-ar fi spus cineva în urmă cu trei săptămâni că voi avea un titlu la Adelaide şi o semifinală la Australian Open, aş fi semnat pentru asta în oricare zi”, spunea Barty la încheierea parcursului de la Melbourne.



Sascha “mai bine aşa” Zverev



Ajuns la al 19-lea Grand Slam disputat în carieră. Alexander Zverev a trecut pentru prima dată în carieră de primele patru tururi la un turneu de Mare Şlem fără set pierdut, reuşind apoi să îşi treacă în CV şi o primă semifinală a carierei la acest nivel. Deşi are doar 22 de ani, neamţul obţine o foarte necesară confirmare în Grand Slam-uri, acolo unde, până acum, cu doar două sferturi de finală, nu se ridicase la nivelul performanţelor sale din seria Masters 1000 (trei trofee), a victoriei de la Turneul Campionilor şi nici a celei mai bune clasări ATP a carierei - locul 3 ATP.