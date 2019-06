Momentul care l-a copleşit pe Mirel Rădoi: „Dacă-mi puneai buletinul în mână, nu ştiam cum mă cheamă“

"Cred că ne-am ridicat la nivelul fanilor pentru că au fost fantastici. Mi-e greu să găsesc cuvintele. Când a început imnul şi cânta tot stadionul, dacă îmi puneaţi buletinul în faţă, nu ştiam cum mă cheamă. Spuneam doar ”Deşteaptă-te române!” A fost ceva ce am trăit ca jucător, ca antrenor chiar dacă am trăit şi la Cluj, dar în străinătate, să ai atmosfera ca acasă, a fost incrediibl. Orice antrenor ar vrea să fie în locul meu. Orice antrenor ar face performanţe cu această generaţie. Pentru că e de excepţie şi un grup minunat, oricărui antrenor i-ar fi uşor să lucreze", a mai spus Rădoi.

Cât despre meci, Rădoi a punctat: "Mă gândeam la o victorie, dar sincer vă spun că nici măcar nu am îndrăznit să sper la un astfel de rezultat. Mă bucur că ne-a ieşit planul în prima repriză, pentru că ne-am gândit că, chiar dacă e foarte cald să începem foarte sus jocul, să înscriem cât mai mult în prima repriză pentru că ştiam că în repriza a doua Croaţia ţine ritmul destul de intens chiar şi contra Italiei sau Franţei au egalat şi mi-era teamă să nu luăm gol dacă era egal la pauză.

Din păcate la 2-0 am crezut că jocul va decurge doar în favoarea noastră, din nefericire a venit acea greşeală pentru că am lăsat zona centrală deschisă, nu am ieşit în întâmpinarea adversarului, au dat gol, după care am avut 5-6 minute de panică, nu ne-a ieşit jocul, am fost disperaţi şi m-aş fi uitat după o accidentare, să rupem un pic jocul ca să le explic câteva lucruri. Să ţinem acest rezultat până la pauză. Mă bucur că am ţinut rezultatul până la pauză unde am reglat problemele.

Nu mă gândesc acum la aşa ceva (n.r. - la câştigarea trofeului), în seara asta ne bucurăm de victoria contra Croaţiei pentru că e o victorie istorică, primele puncte pentru tineret la un turneu final. Şi ne vom bucura de victoria asta, de mâine dimineaţă vom lucra pentru partida care ne va aştepta contra Angliei. În momentul de faţă putem spune că cel puţin un adversar uşor uşor l-am scos din joc. Dar asta nu înseamnă că după prima partidă indiferent de rezultatul care va fi între Franţa şi Anglia putem vorbi de o favorită certă"

Pe aceeaşi temă:

VIDEO Imaginile bucuriei! Cum au celebrat tricolorii U21 victoria contra Croaţiei şi pe cine au sărbătorit în mod special

Victorie mare pentru tricolorii mici! România bate Croaţia, scor 4-1, la Campionatul European de tineret

Dacă apreciezi acest articol, te așteptăm să intri în comunitatea de cititori de pe pagina noastră de Facebook, printr-un Like mai jos: