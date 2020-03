Martin Tudor, răpus după o suferinţă interioară: Victor Piţurcă a povestit drama fostului portar

Martin Tudor s-a stins la doar 43 de ani, iar această veste teribilă a şocat fotbalul românesc. Printre cei mai afectaţi oameni de decesul lui Tudor a fost Victor Piţurcă.

Fostul selecţioner a lucrat cu Tudor, mai întâi, la Steaua, unde l-a avut portar. După ce goalkeeper-ul s-a retras, în 2008, el a lucrat, din nou, cu Victor Piţurcă, fiind în stafful acestuia, ca antrenor cu portarii la mai multe echipe, inclusiv în prima reprezentativă.

Tocmai de aceea, datorită acestei relaţii strânse, Piţi a fost şocat când a aflat despre moartea lui Martin Tudor. Într-un interviu emoţionant acordat pentru gsp.ro , tehnicianul de 63 de ani a dezvăluit că abia a aflat despre problemele cardiace ale lui Tudor, dar ştia că acesta a avut anumite probleme sentimentale după un divorţ.

Ce a spus Victor Piţurcă?

*A fost unul dintre copiii mei, eu aşa l-am considerat. L-am avut fotbalist, apoi a lucrat alături de mine în ultimii ani. Eram atât de apropiat de el şi aveam o relaţie atât de bună, încât repet, îl percepeam ca şi pe copilul meu.

*Sincer, şi acum încerc să-mi revin şi parcă nu reuşesc, atât de tare m-a bulversat şi m-a năucit această tragedie. Sunt dezorientat complet.

*Niciodată nu mi-a lăsat să înţeleg că are ceva (n.r. - Martin Tudor avea probleme cardiace de când era jucător). Mai devreme însă am vorbit cu Opriţa (n.r. - fostul fotbalist Daniel Opriţa) şi l-am certat fiindcă nu mi-a zis că Martin Tudor a avut acel preinfarct acum un an. Dacă aş fi ştiut, îi interziceam să mai fumeze, îl trimiteam la medic pentru a se testa mai des.

*Fuma cam două pachete pe zi. Ţigările fac mult rău mai ales dacă ai boli de inimă, de plămâni. Plus că la el s-au adunat şi supărările din viaţa privată. A suferit mult de tot (n.r. - după divorţ). Are şi doi copii, e o dramă, un dezastru. Nu vreau să vă spun cum ţinea la aceşti copii, nici nu pot exprima în cuvinte dragostea lui pentru ei.

*Eu l-am avut la Craiova în staff până acum 3 luni. Era foarte activ, cred că avea cel mult 2 kilograme peste greutatea optimă. Nici n-ar fi putut să fie supraponderal fiindcă atunci când eşti antrenor de portari trebuie să fii la fel de activ precum cei pe care îi pregăteşti.