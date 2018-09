Ilie Năstase, cea mai inteligentă analiză din ultimii ani: Ce a spus despre scandalul provocat de Serena la US Open

Ilie Năstase ar fi avut ocazia perfectă pentru a lansa un nou atac asupra Serenei Williams, jucătoare cu care se află de mai mult timp într-un război al declaraţiilor.





Spre lauda sa însă, „Nasty“ a făcut o analiză foarte echilibrată a incidentelor care au marcat finala feminină de la US Open 2018. Fostul mare jucător a explicat pentru „Fanatik“ unde a greşit Serena, făcând şi o comparaţie cu derapajele pe care le-a avut chiar el pe terenul de tenis de-a lungul carierei sale.





Ce a spus Ilie Năstase?





*Regulamentul e regulament pentru toată lumea, iar Serena trebuie să-l respecte. Îţi place sau nu, asta e situaţia. După părerea mea, ea nu trebuie să se simtă discriminată, deoarece arbitrii îi penalizează şi pe Nadal, Nole (n.r. – Djokovici) sau pe alţii din circuitul masculin. Şi Kyrgios a fost de atâtea ori penalizat de arbitri, iar ulterior pentru prostiile pe care le-a făcut a fost chiar şi amendat.





*Serena trebuie să înţeleagă ca nimeni n-are nimic cu ea. Serena e o mare campioană, iar valoarea ei e recunoscută de toată lumea. Revenind la penalităţile şi amenzile din circuitul masculin, păi atunci înseamnă că de mine chiar nici nu mai are rost să amintesc. Eu eram „preferatul“ arbitrilor, iar apoi plăteam de nu mă vedeam pentru ieşirile sau prostiile pe care le mai făceam şi eu. Pe moment, consideram că arbitrii n-au dreptate, dar, ulterior, atunci când mă linişteam, ajungeam la concluzia că eu am fost cel care am greşit.





*Serena trebuie să se liniştească acum, dar ea e supărată mai mult ca sigur şi pentru faptul că a ratat o mare şansă. La 36 de ani, ea putea să mai câştige încă un Grand Slam. Îl făcea pe cel cu numărul 24.