Halep, replică tăioasă: Simona a avut o reacţie vehementă după o întrebare primită de la un jurnalist în Canada

După victoria din sferturi cu Caroline Garcia, românca a abordat un subiect delicat, semnalat, în trecut, şi de presa din România: programarea ciudată a meciurilor ei!





Nu o dată s-a întâmplat ca Simona, din postura de lider mondial, să fie nevoită să joace în prima parte a zilei, pe caniculă, sau pe terenuri secundare unde sunt trimise, de obicei, jucătoare mai slab cotate. Acum, la Rogers Cup 2018, Halep a disputat patru partide în 48 de ore!





„Dacă te uiţi la program, cred că sunt jucătoarea care are cel mai prost program de-a lungul săptămânii. Cred că asta se întâmplă aproape la fiecare turneu. Cred că WTA e un pic supărată pe mine, pentru că ei încearcă mereu să mă tragă în jos prin programările făcute. Şi sunt foarte supărată pentru asta. Adversara mea din semifinale are deja şase ore de odihnă la hotel şi eu abia am terminat meciul şi acum fac această conferinţă de presă. O să fie iar târziu. Nu m-am plâns niciodată de program. După cum mă ştiţi deja de ani, nu mă plâng niciodată de nimic. Dar azi a fost destul“, a răbufnit Halep.





Replica organizatorilor de la Rogers Cup a venit după câteva ore prin vocea lui Valérie Tétreault, directorul de comunicare al Federaţiei Canadiene de Tenis: „În cazul unei jucătoare ca Simona Halep, ştim că e una dintre favoritele publicului şi, de aceea, dorim să o mulţumim cât mai bine. Dar din cauza altor constrângeri, n-am reuşit să o facem. Am impresia că suntem un pic cu mâinile legate şi eu îi înţeleg reacţia, pentru că ea e concentrată asupra pregătirii ei, timpului de recuperare şi înţeleg că ar fi dorit ca lucrurile să se desfăşoare diferit“.





Ce-i drept, la Montreal, programul a fost dat peste cap pentru toate jucătoarele, după ce mai multe meciuri au fost întrerupte din cauza ploii. Din acest motiv, organizatorii au fost nevoiţi să înghesuie partidele, astfel încât finala să se joace, totuşi, conform programării, duminică seară.





În ciuda explicaţiilor primite din partea lui Valérie Tétreault, Halep şi-a menţinut părerea referitoare la tratamentul neadecvat de care a avut parte şi după calificarea în finală: „E un subiect pe care nu vreau să-l mai discut. Am spus ce aveam de spus după partida din sferturi, sper ca pe viitor lucrurile să nu mai stea aşa. Ştiţi foarte bine, de atâţia ani, nu m-am plâns de nimic. Dar acum două zile a fost de ajuns. Cred că am dreptate, dar din fericire acele programări nu mi-au afectat evoluţia. Atât despre acest subiect“.