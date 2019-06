Halep, prima reacţie după o victorie cu emoţii: Simona a explicat de ce a fost dusă în decisiv de Polona Hercog

Simona Halep a început bine partida cu Polona Hercog (60 WTA), însă a avut ceva dificultăţi în setul doi pe care, surprinzător, l-a cedat. Totuşi, clasa româncei s-a văzut în decisiv, iar aceasta a izbutit calificarea în sferturi, acolo unde o va întâlni pe Angelique Kerber (5 WTA).





Imediat după victoria cu Hercog, Halep a oferit primele declaraţii pentru Digi Sport, postul care transmite turneul de la Eastbourne în România.





Ce a spus Simona Halep?





*A fost un meci greu, ştiam că joacă bine, a trebuit să fiu atentă, nu ştii la ce să te aştepţi pe iarbă. Am fost puternică pe picioare şi am greşit puţine puncte.





*Am fost la Londra, am jucat pe iarbă, îmi place să joc aici, la Eastbourne. Sper să joc mai bine decât acum doi ani. Vreau să fiu concentrată la ce am de făcut.





