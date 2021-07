Halep, o campioană şi când nu joacă: Ce a scris după finala feminină de la Wimbledon FOTO

Simona Halep riscă să încheie acest an, după doar 16 partide disputate în circuit (11 victorii, 5 înfrângeri), dacă pronosticul lui Ion Ţiriac se va adeveri şi fostul lider WTA va avea nevoie de o perioadă prelungită de refacere.

„Nici că nu puteam să mă bucur mai mult pentru @ashbarty. Felicitări pentru titlul cucerit la Wimbledon şi să te bucuri de fiecare secundă de după această performanţă“, a scris Simona pe Twitter.

Could not be happier for you @ashbarty - huge congratulations on your @Wimbledon title and enjoy every second 🤗🏆 pic.twitter.com/LqX4zYEjYh