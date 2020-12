Hagi, un car de nervi: Ce rezultate a produs antrenorul căruia îi dă, lunar, un sac de bani

Proiectul lui Gheorghe Hagi la Ovidiu a atins un moment vârf, în 2017, atunci când, la capătul unui sezon excelent, sub comanda fostului internaţional, Viitorul a câştigat chiar Liga I!





Iar acel triumf în campionat a fost urmat de cucerirea Cupei României (2018-2019) şi de un alt succes, în Supercupa României (2019). Din păcate pentru Hagi, de atunci, Viitorul e într-o cădere liberă.





Sezonul trecut l-a încheiat în play-out, iar acum a fost deja eliminată din Cupa României, în timp ce în campionat se află în afara primelor 6 poziţii, care duc în play-off.





Pe fondul acestei crize, Hagi s-a debarasat de spaniolul Rubén De La Barrera (35 de ani). Acesta a plătit pentru rezultatele sub aşteptări, imediat după eliminarea din cupă, 0-3 cu Dinamo, în 16-imi.





În locul său a fost adus Mircea Rednic. Iar „Puriul“ a primit un contract excelent pentru nivelul Ligii I: 13.000 de euro pe lună! Din păcate pentru Hagi, investiţia în noul antrenor n-a produs, deocamdată, rezultate. În trei partide de campionat, Rednic are un egal (1-1 cu Chindia în deplasare) şi două înfrângeri (1-2, acasă, cu Botoşani şi 0-1, în deplasare, cu Gaz Metan Mediaş).





Viitorul ocupă locul 7 în Liga I, cu 17 puncte din 14 partide. Echipa e la trei puncte de pozţia a 6-a, ocupată de Chindia, care însă a disputat o partidă în plus.





Ce a spus Mircea Rednic după eşecul de la Mediaş?





*După gol, am intrat în jocul lor, ei şi-au urmărit interesul şi au întrerupt foarte mult jocul. Aproape la fiecare fază, cădea câte unul: targă, cârcei. Nu avem ce să reproşăm, nu trebuie să ne intereseze jocul adversarilor, problema a fost la noi. Au avut jumătate de ocazie şi au înscris, nu e prima dată. Nu ai voie să faci greşeli de genul ăsta.





*Am avut 3 meciuri, la fiecare am folosit alt portar. Am 3 portari, stau să mă gândesc că poate din 3 pot să fac unul bun, dar nu e numai vina lor. Am adus mingea în faţa porţii şi nu am atacat cum ar fi trebuit mingiile. Nu am fost acolo nici ca prezenţă, ca număr de jucători. Am irosit foarte multe situaţii.





*Toată lumea e de vină, inclusiv antrenorul, pentru că nu am reuşit să găsesc formula ideală. E foarte greu, la fiecare meci a trebui să schimb, au existat accidentări foarte multe, e inexplicabil să fie atât de multe probleme musculare.





*Sunt în perioada în care trebuie să evaluez lotul, jucătorii. Echipa suferă, nu mi se pare normal să existe atât de multe probleme. Jucătorii au făcut eforturi foarte mari în perioada asta, au probleme. Sper ca după vacanţă să pun lucrurile la punct şi să începem să adunăm puncte.