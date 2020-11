Grand Slam-urile nu vor fi principalul obiectiv al Simonei Halep în 2021! Ce spune despre participarea la Fed Cup

la Digisport. Cea mai bună jucătoare de tenis a României a analizat sezonul recent încheiat şi a vorbit încă o dată despre eliminarea de la Roland Garros. "A doua parte a anului a fost destul de ciudată, dar foarte bună pentru mine. M-am pregătit foarte bine fizic şi s-a văzut mult la meciurile pe care le-am avut după ce am ieşit din carantină. Mental nu a fost uşor pentru că au fost foarte multe restricţii. A trebuit să stăm în hotel foarte mult, dar m-am adaptat destul de bine. La Paris, domnişoara (n.r. - Iga Swiatek) a jucat foarte bine, extraordinar pot să spun, a fost meritul ei, cred că mental a fost foarte dezinvoltă, a făcut un lucru remarcabil", a declarat Halep

Sportiva din Constanţa a discutat şi despre planurile ei de viitor. Simona spune că în anul următor se va concentra pentru a obţine un rezultat câd mai bun la Jocurile Olimpice de la Tokyo, în privinţa participării la Fed Cup urmând să ia o decizie după ce se va sfătui cu antrenorii ei. "Mă antrenez zi de zi la Bucureşti, iar când ajung în Australia voi avea trei săptămâni la dispoziţie pentru a mă pregăti cu Darren şi Arti. Sunt pregătită pentru o astfel de deplasare şi sper să fie bine. În 2021, mă voi concentra exclusiv pe JO, este cel mai mare eveniment. Nu ştiu cum va fi deplasarea în Austalia, vom vedea ceva fi cu FedCup, voi decide apoi cu antrenorii mei. Mereu am jucat la FedCup cu tot sufletul, când nu am jucat a fost pe fondul unei oboseli şi am considerat că o altă jucătoare ar face treabă mai bună. Nu ştiu ceva fi în februarie, dar faptul că vom juca acasă, la Cluj, cu Italia, chiar dacă fără spectatori, este un plus pentru noi", a spus Simona.