FOTO Simona Halep, încântătoare la o gală specială organizată aseară la Paris. Cum i-a dat gata pe francezi la un eveniment cu multe celebrităţi

Aeară însă, ea a participat la gala în care au fost decernate titlurile de Campioni Mondiali ITF. Federaţia Internatională îi desemnase pe aceştia încă de la jumătatea lunii decembrie, dar trofeele au fost oferite ieri, în cadrul unei gale fastuoase la care au participat multe VIP-uri.

Conform teniste.info, înainte de gală, Simona, care a impresionat prin eleganţă şi simplitate, stârnind admiraţia tuturor, a răspuns unor întrebări ale presei:

"Este o mare onoare pentru mine să fiu aici astă seară. Este un moment emoţionant şi de-abia aştept să mă bucur de această seară.

Am aminitiri minunate de anul trecut, când am cucerit trofeul meu favorit şi acum sunt încântată că am revenit şi că voi juca sferturi de finală.

Este prematur să ne gândim la ce ar însemna titluri consecutive aici. Deocamdată mă concentrez pentru turul următor şi apoi, vom vedea. Acum sunt relaxată, căci mi-am împlinit dezideratul, după ce pierdusem trei finale de Mare Şlem"

Ulterior, pe Instagram, Simona a scris:

Sunt extrem de onorată să primesc acest trofeu, înseamnă mult pentru mine şi nu voi uita niciodată această seară.

Darren nu a fost prezent, dar lui se datorează în mare parte acest succes aşa că, din nou, îţi mulţumesc Darren!

Mii de mulţumiri familiei, echipei, domnului Ţiriac , Virginiei şi fanilor, pentru că sunteţi mereu alături de mine!

Dacă apreciezi acest articol, te așteptăm să intri în comunitatea de cititori de pe pagina noastră de Facebook, printr-un Like mai jos: