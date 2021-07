Finaliste blestemate: Cum arată clasamentul virtual pentru Serena Williams şi Halep

Dacă Halep (29 de ani, 3 WTA) s-a retras de la turneu, cu câteva minute înaintea tragerii la sorţi pentru tabloul principal. Williams (39 de ani, 8 WTA) a rezistat pe teren fix 34 de minute.

La scorul de 3-3 al duelului cu Aliaksandra Sasnovich (Belarus, 27 de ani, 100 WTA), Serena a urlat de durere, într-un moment în care a vrut să se deplaseze pe teren. Şi a căzut din picioare, iar când s-a ridicat, cu ochii în lacrimi, lucrurile erau clare: Wimbledon 2021 se încheiase pentru ea după doar şase game-uri.

Americanca, de şapte ori campioană la „All England Club“, a părăsit Terenul Central, în aplauzele publicului. S-a dus astfel încă o şansă pentru Serena de a-şi atinge singurul obiectiv pentru care s-a întors în circuit, după ce a născut-o pe Olympia, în septembrie 2017: câştigarea Grand Slam-ului cu numărul 24. Adică, trofeul prin cucerirea căruia ar deveni unică în istoria tenisului feminin (acum e în spatele lui Margaret Court, care are 24 de titluri majore dintre care doar 11 în era Open).

„Am avut inima frântă, când am fost nevoită să abandonez după accidentarea mea la gamba dreaptă. Dragostea şi recunoştinţa mea se adresează fanilor şi echipei, care fac ca prezenţa pe Terenul Central să fie atât de specială. Să simt căldura şi sprijinul extraordinar din partea publicului, când am intrat şi am ieşit de pe teren, m-a impresionat foarte mult“, a scris Serena, după abandonul din meciul cu Sasnovich.

Iar antrenorul ei, Patrick Mouratoglou, a încercat să explice ce a păţit Serena, printr-o altă postare pe Facebook: „Serena s-a antrenat intens. Era pregătită. A vrut să joace din toată inima. Dar, din nefericire, a alunecat şi corpul ei a cedat. E devastator, însă nu putem face altceva decât să muncim şi să încercăm din nou“.

Organizatorii s-au apărat

La scurt timp după accidentarea suferită de Williams, au apărut voci care au dat vina pe organizatori pentru că gazonul de pe Terenul Central ar fi mult prea alunecos, ceea ce ar pune în pericol sănătatea sportivilor.

Această idee a fost întărită şi de declaraţiile oferite de Federer şi Murray. „Suprafaţă de joc mi se pare puţin mai alunecoasă, când e acoperişul tras. Trebuie să te mişti foarte, foarte atent pe teren. Dacă forţezi prea mult, în unele momente, aluneci. Gazonul e mai uscat în timpul zilei, vântul duce umezeala din teren. Şi eu mă mişc mai atent, aşa le-am zis şi celor din echipa mea. Mereu e aşa la Wimbledon, în primele două tururi. După, iarba se duce şi devine mai uşor să te mişti pe teren“, a explicat Federer, cu opt trofee la Londra. Iar Andy Murray l-a completat: „Sunt trist pentru ce a păţit Serena. Trebuie multă grijă, fiindcă e foarte alunecos pe Terenul Central“.

Organizatorii au insistat însă că verifică, în permanenţă, condiţiile de joc: „Pregătirea terenurilor cu iarbă a fost la fel de meticuloasă ca în ceilalţi ani. Fiecare teren e verificat de analiştii Grand Slam-urilor, biroul arbitrilor şi echipa care se ocupă cu gazonul, înainte ca meciurile să înceapă. Condiţiile meteo, în primele două zile, au adus cea mai multă umezeală din ultimii zece ani, ceea ce înseamnă că acoperişul a trebuit să fie tras pe Terenul Central şi pe Terenul 1 pentru perioade lungi. Acest lucru a dus la şi mai multă umezeală. Cu fiecare meci care se va juca însă, terenurile vor deveni mai ferme. Vom continua să monitorizăm situaţia şi ne vom ajusta planul“.

Prăbuşire în clasamentul virtual