Emma Răducanu, cât de valoroasă e, de fapt? Cel mai mare antrenor din istorie a dat răspunsul

Aşa cum se întâmplă în astfel de cazuri, specialiştii şi jurnaliştii se întrec acum în pronosticuri care mai de care spectaculoase privind modului în care se va dezvolta cariera Emmei. Doar că, exemplele din ultimii ani ne-au arătat, încă o dată, că e greu să ajungi în top, dar e şi mai greu să rezişti acolo.

După o perioadă în care au curs elogiile la adresa campioanei de la US Open, celebrul antrenor, Nick Bollettieri (90 de ani), a avut un alt tip de discurs despre Emma Răducanu. Vorbim despre un om care, datorită experienţei sale în domeniu, chiar poate pretinde că le-a văzut pe toate! Mai ales că CV-ul său include colaborări cu jucători uriaşi, precum Andre Agassi, Jim Courier, Monica Seles sau Mary Pierce. De altfel, inclusiv acum, academia sa de tenis, aflată în Bradenton, Florida, e considerată printre cele mai bune din lume.

Bollettieri (foto) s-a arătat şi el surprins de triumful Emmei Răducanu la US Open, un rezultat care a propulsat-o pe britanica de 18 ani de pe locul 150 WTA până pe 23 WTA. Chiar şi aşa, Bollettieri e de părere că ne hazardăm, atunci când facem previziuni privind cariera Emmei pe termen lung.

„E nevoie de un amestec magic“

„Am lucrat cu zece jucători care au fost pe locul 1 în lume şi care au câştigat o mulţime de Grand Slam-uri. Am fost antrenorul lui Agassi în 1992, când a câştigat Wimbledon şi am văzut-o pe Sharapova mulţumindu-mi la 17 ani, în 2004, pe Center Court, când a luat trofeul. Pot spune că ştiu ce îţi trebuie pentru a deveni un multiplu campion de Grand Slam. E nevoie de un amestec magic de talent, etică de lucru, capacitate fizică, rezistenţa mentală şi dorinţa de a fi mereu mai bun“, şi-a început Bollettieri discursul.

Americanul de 90 de ani s-a referit apoi la cazul Emmei Răducanu: „Am fost şocat să văd că Emma a câştigat turneul cu o uşurinţă incredibilă, fără să cedeze vreun set, devenind prima jucătoare venită din calificări care ia un Grand Slam. Am fost impresionat de capacitatea fizică a Emmei în finala cu Leylah Fernandez. Controlul mental al Emmei, de-a lungul reuşitei sale fără precedent, a fost minunat. N-a cedat! A zâmbit şi a câştigat“.

„Următorul ei Grand Slam ne va spune totul“

Mai departe însă, după ce a subliniat calităţile văzute la Răducanu, Bollettieri s-a ferit să facă pronosticuri privind cariera Emmei pe termen lung.

„Dacă pot spune că ar putea deveni una dintre cele mai bune din istorie? Nu! Sportul e mult mai complex. Să fim realişti. Următorul turneul de Grand Slam al Emmei ne va spune totul. Vom vedea cum rezistă la faimă, după ce a făcut ceva ce n-a făcut nimeni. Eu nu pot spune că ştiu, cu siguranţă, că va fi una dintre cele mai bune din lume. Văd potenţial şi multe lucruri pozitive. Sper că va continua să urce. Dar s-o ia uşor, să respire. Lăsaţi-o să-şi găsească drumul. Dacă i-aş da un sfat, i-aş spune să nu fie niciodată mulţumită. Fă mai mult! Când eşti mulţumită cu puţin, o să începi să cobori“, a afirmat Bollettieri.

E remarcabilă versatilitatea Emmei. Face bine toate elementele de bază, dar impresionează mai ales prin mişcarea picioarelor. De aici pleacă totul. Uitaţi-vă la Roger Federer. Abilitatea Emmei de a lovi bine mingile dificile a fost remarcabilă. Nick Bollettieri antrenor de tenis

Eugenie Bouchard, cândva o jucătoare promiţătoare

Tenisul feminin, plin de stele căzătoare

Ceea ce spune Bollettieri, când se fereşte să dea verdicte privind cariera Emmei Răducanu, e o abordare normală. Mai ales dacă ne uităm la ceea ce s-a întâmplat în circuitul WTA, în ultimii ani.

Aici, au existat foarte multe sportive tinere, care au şi reuşit un rezultat remarcabil, la un moment dat, pentru ca apoi să aibă o cădere. Iată doar câteva exemple, în acest sens:

*Eugenie Bouchard - A avut un 2014 excelent, cu semifinale la Australian Open şi French Open, plus o finală, la Wimbledon. Astfel, în octombrie 2014, a atins locul 5 în lume. Acum, la 27 de ani, Genie se zbate în anonimat, ocupând locul 169 WTA.

*Jelena Ostapenko (foto) - A câştigat French Open 2017, după o finală incredibilă cu Simona Halep. În care, la scorul de 6-4, 3-0 pentru Simona, a trecut la un joc de totul sau nimic. Şi i-au intrat toate loviturile! Încă de atunci, mulţi au spus că Ostapenko a câştigat Roland Garros datorită unui noroc fantastic. Iar rezultatele ei ulterioare au confirmat acest lucru. În afară de o semifinală la Wimbledon 2018, Jelena n-a mai depăşit turul III al unui Grand Slam. Iar acum, la 24 de ani, ocupă locul 29 în lume.

*Sloane Stephens (foto) - Între 2017 şi 2018, a câştigat un Grand Slam (US Open) şi a jucat o finală pierdută cu Halep (French Open). Apoi, a mai reuşit un singur rezultat notabil, atingerea sferturilor la Paris, în 2019. În acest moment, la 28 de ani, a alunecat până pe locul 54 mondial, cu un bilanţ mediocru, în acest sezon: 18 victorii, 16 înfrângeri.

*Bianca Andreescu - La fel ca o altă canadiancă, Eugenie Bouchard, a „trăit“ un singur an la nivel înalt. În 2019, a câştigat Indian Wells, Rogers Cup şi US Open. Apoi, în 2020 n-a existat în circuitul feminin din cauza accidentărilor, iar în acest an are doar 16 victorii în 26 de partide, alunecând până pe locul 20 WTA.

Bianca Andreescu n-a mai reuşit un sezon stelar, precum cel din 2019