De ce Serena Williams e supermotivată înaintea finalei de la Wimbledon, în care o întâlneşte pe Simona Halep

Simona şi Serena s-au întâlnit de 11 ori, americanca având în palmares zece victorii, iar românca numai una. În meciul de la Londra, Serena va avea o motivaţie suplimentară, care nu are însă legătură cu Simona Halep.

Ea are şansa să o egaleze pe Margaret Court la numărul de turnee de Mare Şlem cucerite în proba de simplu. Serena are 23 de titluri, cu unul mai puţin decât legenda australiană, iar o victorie în faţa Simonei ar pune-o în situaţia de a putea ataca stabilirea unui nou record la US Open.

Câştigătoare de Grand Slam

Margaret Court 24

Serena Williams 23

Steffi Graff 22

