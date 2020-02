Dan Petrescu, după victoria CFR Cluj împotriva FCSB: „Merităm, ocaziile le-am avut noi, nu ţin minte vreun şut de-al lor”

După victoria înregistrată de CFR Cluj în faţa celor de la FCSB şi explicaţiile înfrângerii din tabăra fotbaliştilor lui Bogdan Vintilă, a venit rândul ardelenilor să comenteze cum s-a văzut meciul prin ochii lor.

Paulo Vinicius, marcatorul golului: „Partida a fost una dificilă, însă noi am intrat bine pe teren. A fost un şut frumos, obişnuiesc să înscriu cu capul, însă de această dată am reuşit cu piciorul. Am avut şi sprijinul colegilor pentru acest gol”.

Dan Petrescu, antrenorul lui CFR Cluj: „O victorie venită pe final, dar meritată. Ocaziile le-am avut noi, nu ţin minte niciun şut al lui FCSB. În ultimul timp era cea mai bună echipă, ştiam valoarea lor, le-am văzut toate meciurile amicale şi ne-am adaptat repede la teren, care nu a fost în cele mai bune condiţii. Cred că e o victorie meritată fără dubii şi nimeni nu are ce să zică. E o victorie importantă pentru noi şi pentru moral”.