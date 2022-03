Cum a descris-o Simona Halep pe Sorana Cîrstea înaintea meciului direct de la Indian Wells

„Va fi o mare provocare pentru mine, dar este doar un alt meci. Sunt obişnuită să joc cu româncele. Desigur, va fi un meci greu pentru că este o jucătoare grozavă. Aştept cu nerăbdare ziua liberă şi după mă voi gândi la partida următoare", a spus Simona Halep, conform Eurosport.

„Este grozav să fiu din nou aici, e o atmosferă extraordinară ori de câte ori joc şi vreau să le mulţumesc tuturor că au venit. E întotdeauna o plăcere că mă susţin când joc aici. Sunt fericită că pot vorbi cu voi în această seară. Nu e uşor să găseşti ritmul pe vânt. Dintr-o parte trebuie să joci un tenis, de pe partea cealaltă trebuie să joci un tenis diferit. A fost greu să ajustez, dar ştiam că pot juca un tenis bun pe vânt, când eram copil jucam bine împotriva adversarelor care lovesc puternic.

Azi, a fost aceeaşi situaţie, e important să te ajustezi întotdeauna şi să încerci să câştigi, fără să conteze cum joci, e important să câştigi. Am fost calmă pe teren, nu am vorbit prea mult, lucrez la asta, am am simţit atmosfera în care am avut plăcerea să joc aici. Vă mulţumesc încă o dată şi să ne vedem în turul următor”, a declarat mai spus Simona Halep.