Cum a ajutat-o Simona Halep pe Ashleigh Barty să devină lider mondial

Jucătoarea australiană a început bine Turneul Campioanelor, cu o victorie, după un sezon în care a reuşit obiectivul principal - primul trofeu de Grand Slam din carieră.

Cu această ocazie, sportiva a rememorat cele mai importante momente din parcursul lui 2019, pe care îl încheie în premieră, ca lideră mondială.

„Îmi aduc aminte că, la Madrid, a fost un turneu cu multe suişuri şi coborâşuri pentru mine. A venit, apoi, acel meci din sferturile de finală cu Simona Halep. Cred că acela a fost un moment, un punct de cotitură foarte important pentru mine. Chiar dacă am pierdut acel meci, m-am bătut de la egal la egal cu Simo, am avut foarte multe oportunităţi şi, per total, la finele acelui turneu, am simţit că sunt acolo, în zona celor mai bune jucătoare pe zgură din circuit. Aşa că acel meci îmi va rămâne mult timp în amintire, acela cu Halep, căci cred că mi-a deschis puţin ochii, spunându-mi că mă pot bate cu cele mai bune. A urmat, apoi, Parisul şi toţi ştiţi ce s-a întâmplat acolo”, a declarat Ashleigh Barty într-un interviu de pe site-ul WTA, citat de ziare.com.