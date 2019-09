Chipciu, discurs realist după victoria chinuită cu Malta: Fotbalistul a făcut praf jocul României

“Abia am bătut cu 1-0, singurul lucru pozitiv din acest meci este faptul că am câştigat. Am mai trăit astfel de meciuri la Steaua şi la Anderlecht în care nu merge nimic, iei un gol şi pierzi calificarea. Ne-a fost şi foarte greu să-i desfacem, s-au apărat foarte bine. Avem şanse la calificare, stă la mâna noastră, dar va fi foarte greu. Mulţumesc suporterilor pentru că ne-au încurajat, după un astfel de meci nu te mai încuraja nimeni. Când te chinui cu Malta este dureros. Nu vreau să păcălesc lumea, să spun că noi suntem Brazilia. Suedia şi Norvegia au campionate peste noi. Sperăm să îi batem şi să mai prindem şi noi un European. Eu cred în calificare, altfel nu mai intram astăzi pe teren", a spus fotbalistul.

Jucătorul lui Anderlecht a venit şi cu o explicaţie pertinentă privind jocul foarte slab al primei reprezentative. "Noi nu ştim să pasăm. Chiar am discutat asta şi cu Mister. Nu e vina lui. Problema pleacă de la grupele de copii şi juniori. Ne trebuie o strategie serioasă, pe termen lung, iar FRF văd că a început să facă asta. Eu am avut probleme şi la Anderlecht, unde se pasează mult", a fost concluzia lui Chipciu.





Jucătorul a mai menţionat că îi pare rău pentru selecţionerul Cosmin Contra, pe care l-a simţit foarte dezamăgit. "Îmi pare rău şi pentru Mister că a fost tensiune foarte mare, l-am simţit foarte dezamăgit, e normal. Suntem în cărţi, baten Suedia şi Norvegia… Depinde de noi. Să avem încredere. Trebuie să avem încredere. L-am simţit foarte dezamăgit pe Mister şi îmi pare rău. După acest scor, 1-0, ca jucător te simţi jenant. Singurul lucru pozitiv este că am câştigat. Dacă vom bate Suedia şi Norvegia lumea va uita ce a fost azi”, a spus Chipciu la ProX.

În preliminariile Euro 2020, României a învins, duminică, la Ploieşti, cu scorul de 1-0 (0-0), selecţionata Maltei.





Grupa F

Duminică

România - Malta 1-0

Suedia - Norvegia 1-1

Spania - Feroe 4-0

Clasament 1. Spania 6 6 0 0 17-3 18 2. Suedia 6 3 2 1 13-8 11 3. România 6 3 1 2 13-7 10 4. Norvegia 6 2 3 1 11-8 9 5. Malta 6 1 0 5 2-13 3 6. Insulele Feroe 6 0 0 6 3-20 0 *La Euro 2020 se califică primele două clasate din fiecare grupă

Următoarea etapă (12 octombrie): Feroe - România 19.00 Norvegia - Spania 21.45 Malta - Suedia 21.45

