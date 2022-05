CFR, pe un butoi cu pulbere: Explicaţii din interior pentru prăbuşirea echipei

Dan Petrescu, un antrenor sub presiune

Căderea bruscă a CFR-ului e cu atât mai şocantă cu cât, la un moment dat, mai precis, după a 3-a etapă din play-off, echipa avea un avans uriaş, de 8 puncte, faţă de locul 2, ocupat de FCSB! Era cea mai mare diferenţă de puncte înregistrată vreodată în play-off, între primele două clasate, după numai trei runde. Şi, paradoxal, exact de la acel moment, a început prăbuşirea CFR-ului. Învinsă în următoarele două partide de Craiova (2-3) şi de FCSB (0-1).

Trupa pregătită de Dan Petrescu şi-a păstrat, totuşi, poziţia de lider, graţie celor două meciuri câştigate cu Voluntari şi Farul, de fiecare dată, cu 1-0. Doar că impresia generală rămâne: CFR e în derivă, cu un joc slab, fragil, sub cel practicat, în acest moment, de Craiova şi de FCSB! Adică, formaţii cu care se va întâlni în două din cele trei partide rămase din play-off. Şi alarmant e că, inclusiv liderul clujenilor din teren, Ciprian Deac (foto), confirmă ce se vede din tribune: CFR are probleme mari!

„Cu cât trece timpul, apare nerăbdarea, apare neliniştea şi acest lucru se vede în jocul nostru, pentru că nu mai suntem lucizi, vrem să dăm gol cât mai repede şi acest lucru se vede în teren. E bine că am reuşit să câştigăm (n.r. – cu Farul), dar nu ştiu dacă meritam cele trei puncte. E clar că se simte presiunea, pentru că am condus campionatul, de la început până la sfârşit, şi acum, dacă nu vom termina pe primul loc, doar noi, jucătorii, suntem de vină. Am controlat tot campionatul şi acum ar fi păcat să dăm cu piciorul. Ştiţi însă cum e în fotbal: dacă nu eşti concentrat până când nu eşti matematic campion, fotbalul te pedepseşte“, şi-a început discursul mijlocaşul de 36 de ani.

„Nu mai suntem echipa care eram înainte, o echipă sigură, matură. Această cădere a venit după ce au apărut înfrângerile. Şi presiunea. Ne-am destabilizat puţin. Trebuie să ne revenim, pentru că e clar, fotbalul nu l-am uitat. Partea bună e că suntem la mâna noastră, nu depindem de jocul rezultatelor. Dacă batem tot, suntem campioni“, a adăugat Deac.