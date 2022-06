„Cadavrul“ lui Dinamo, prilej de jigniri şi acuze: Negoiţă şi Marica şi-au aruncat vorbe grele

În această debandadă, începând de duminică, de când s-a terminat returul barajului cu Universitatea Cluj, s-a declanşat şi un joc al acuzelor. Vorbim despre oameni care fac turul televiziunilor şi pun retrogradarea lui Dinamo în cârca altora. Fostul atacant al roş-albilor, Ciprian Marica, a dat vina pe Ionuţ Negoiţă, finanţatorul care a ieşit din conducerea clubului, în august 2020.

Văzând atacul lui Marica, omul de afaceri a avut, astăzi, o reacţie vehementă la sport.ro . În care s-a referit la fostul internaţional cu porecla „Prosopel“. E o aluzie la celebra fotografie făcută în momentul în care Marica a fost surprins la un hotel cu soţia altuia!

Ce a spus Ionuţ Negoiţă?

*Contestatari şi «loseri» gen «prosopel» şi alţii am avut dintotdeauna. Ei vorbesc prost, iar eu cu proştii nu sunt compatibil. Eu am lăsat clubul, din ce îmi aduc aminte, cu datorie sub 3 milioane de euro. Acum, am înţeles, că e undeva pe la 10 milioane de euro. Sper să gestioneze bine insolvenţa. Dacă se vor duce în faliment ca Rapid, va trebui să o ia din Liga 4 şi va dura ceva până când Dinamo va reveni.

Ce a spus Ciprian Marica?

*E clar că principala vină o are Negoiţă. De când a preluat echipa a început un declin. Pentru mine, e principalul vinovat. La sfatul consilierilor, a desfiinţat echipa a doua. Pentru faptul că de atunci Dinamo n-a mai promovat jucători şi că a dat echipa fără să se intereseze cui o dă (n.r. – Pablo Cortacero), Negoiţă a principalul vinovat.

*Din cauza lui (n.r. – Ionuţ Negoiţă) a ajuns echipa pe mâna unora care n-au nicio treabă cu Dinamo. N-avea nicio garanţie că povestea asta va continua. Nu s-a asigurat. Pentru mine e principalul vinovat. A fost un amatorism total acolo.