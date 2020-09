Buzărnescu, prăbuşirea continuă: „Miki“, singura româncă învinsă în calificările de la French Open

România a avut, marţi, patru sportive în turul I al calificărilor de la French Open: Laura-Ioana Paar (199 WTA), Mihaela Buzărnescu (127 WTA), Jaqueline Cristian (167 WTA) şi Monica Niculescu (141 WTA). Singura învinsă a fost cea care, în 2018, ajungea în optimile de la French Open.





Buzărnescu a cedat, clar, în duelul cu Harriet Dart (Marea Britanie, 151 WTA), scor 3-6, 0-6. În acest an, „Miki“ are două meciuri şi două înfrângeri. Până la eşecul de marţi, de la Paris, ea mai jucase în turul I de la US Open 2020: 3-6, 3-6 cu Sloane Stephens (34 WTA).





În rest, Niculescu a trecut de Muramatsu (Japonia, 208 WTA), scor 6-2, 7-5. Paar (199 WTA) a câştigat meciul cu Yerolymos (Franţa, 312 WTA), scor 1-6, 6-2, 6-2. Iar Cristian a învins-o pe Jana Cepelova (Slovacia, 162 WTA), scor 6-2, 7-6.





Astăzi, tot în turul I al calificărilor, vor evolua Irina Bara (142 WTA), Gabriela Talaba (241 WTA) şi Gabriela Ruse (179 WTA).