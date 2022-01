Bomba zilei la Australian Open: Coşmarul lui Halep a spulberat campioana din 2016

Darren Cahill s-a referit la Kaia Kanepi (Estonia, 36 de ani, 115 WTA). Adică, sportiva care a învins-o pe Simona Halep, în turul I de la US Open 2018: 6-2, 6-4. Chiar dacă, per total, constănţeanca are un bilanţ pozitiv în partidele cu Kanepi, scor 2-1, acel meci de la New York a marcat-o pe Halep!





Potrivit spuselor lui Cahill, la toate turneele majore, Simona se interesează pe ce parte a tabloului se află Kanepi şi cum se descurcă. Dacă e, într-adevăr, aşa, atunci rezultatul de astăzi, de la Melbourne, nu o poate bucura prea mult pe fosta ocupantă a locului 1 WTA. Pentru că estonianca de 36 de ani a reuşit surpriza zilei!





În confruntarea cu Angelique Kerber (34 de ani, 20 WTA), campioana de la Australian Open 2016, Kanepi a făcut o demonstraţie de forţă: 6-4, 6-3 după o oră şi 22 de minute.





În turul II, Kaia Kanepi se va duela cu Marie Bouzkova (86 WTA).