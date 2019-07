Becali, devastator după FCSB – Botoşani: „Meme e vinovatul numărul 1!“. Stoica, reacţie de om speriat

Mihai Stoica se laudă, de ani buni, că e printre cei mai mari specialişti din fotbalul românesc, însă, paradoxal, cu expertiza sa şi banii lui Gigi Becali, cei mai mulţi din Liga I, FCSB n-a mai luat un titlu de patru ani!

De fapt, ca orice om care se crede mai bun decât e în realitate, managerul roş-albaştrilor e printre principalii vinovaţi pentru rateurile bucureştenilor în campionat, an de an. Doar că, extrem de abil în a se gudura pe lângă patron, Stoica a reuşit, constant, să fugă de răspundere, aruncând vina pe antrenori şi, în unele cazuri, chiar pe jucători.

Acum însă, după patru ani fără titlu în Liga I, Becali pare că s-a trezit. „Palma“ decisivă a primit-o, luni seară, atunci când echipa sa a fost surclasată, la Piteşti, de FC Botoşani, scor 2-0 (Andronic 18, Ongenda 40). Şi FCSB chiar a avut noroc că n-a pierdut la un scor şi mai mare, moldovenii antrenaţi de Marius Croitoru (38 de ani) ratând ocazii uriaşe de gol!

Cum după trei etape, FCSB e doar pe 8, loc de play-out, departe de rivalii la titlu, latifundiarul din Pipera s-a dezlănţuit. Doar că, de această dată, de furia sa au scăpat fotbaliştii (i-a criticat doar pe Vână şi pe Oaidă), el luându-l pe Mihai Stoica la şuturi la diferite posturi de televiziune.

„Am greşit că am lăsat echipa pe mâna altora!“

Prima rundă de atac a venit la Digi Sport, la câteva minute după meci. Atenţionat de moderatorul Vali Moraru să nu cumva să dea în jucători, fiindcă aşa a cerut Mihai Stoica, Becali s-a enervat şi mai tare.

„E problema lui (n.r. – Mihai Stoica, fiecare să-şi vadă de meseria lui. Acum a ieşit totul la iveală: s-a distrus echipa! O să pun la punct totul. De mâine, nutriţionist, preparator fizic şi mai multe lucruri care se vor lua la echipă. Acum un an am vorbit cu Meme pe subiectul ăsta. <<Nu, că n-are treabă preparatorul, antrenorul e de vină>>. Am zis că investighez, dar n-am mai făcut asta. O să vedeţi de mâine ce decizii iau“, şi-a început Becali tirada.

Acesta a admis apoi că Planici, un fundaş central cu mari carenţe , adus de Stoica şi lăudat obsesiv de acesta, e veriga slabă din defensivă. Mai mult, a dezvăluit că, de-a lungul timpului, jucători pe care i-a vrut şi care, ulteior, au confirmat la alte formaţii, au fost refuzaţi de Mihai Stoica.

„Am lăsat pe mâna altora echipa, de mâine o să mă implic. O să vedeţi rezultatele. Unde e 4-3-3? E nimic. Noi n-avem fundaşi centrali. Păi, Planici a fost făcut praf! Am vrut să-l iau pe Burcă, M-a sunat Iftime (n.r. – patron FC Botoşani), că îl dă la CFR, dacă nu-l vreau eu. Am sunat şi eu mai departe: <<Nu, că e lemn>>. Nu l-am luat, iar m-am luat după colaboratori. Trebuia să-l iau şi pe Cestor de la Astra, mi-a spus Dani Coman că e cel mai bun fundaş central. Iar i-am întrebat pe colaboratori. N-au vrut. Venea liber băiatul. Dar gata, nu mai contează, eu sunt principalul vinovat, că eu conduc“, a spus Becali.

Stoica a ameninţat cu demisia

Marţi, patronul FCSB-ului a continuat să-l critice vehement pe Mihai Stoica, de această dată, la Pro X.

„Mihai Stoica e vinovatul numărul 1! El e acolo, el e omul meu, mâna dreaptă. Dacă se întâmplă ce s-a întâmplat, el e primul vinovat. Ce-a păzit acolo? S-a supărat. Are demnitate, vrea să-şi dea demisia. Nu-i vorba de demisie aici, e prietenul meu. Prietenii se apără între ei şi se protejează. El e prietenul meu şi îl protejez. Mi-a zis că e demnitatea lui în joc, el e vinovatul şi vrea să plece. Nu pleacă nicăieri. Dacă e vinovat unul dintre prieteni, nu pleacă acasă“, a explicat latifundiarul din Pipera.

Va fi marginalizat de acum încolo

Becali n-a acceptat demisia lui Stoica, care, având în vedere caracterul lui, era, cel mai probabil, o ameninţare goală, însă îl va marginaliza pe acesta, cel puţin, în următoarea perioadă.

„O să mai angajez oameni care se vor ocupa. Mai sunt oameni care studiază, citesc, vor să mă ajute fără bani. O să vedeţi că o să fac lucruri. Nu-i cunoaşteţi, o să vedeţi. Sunt oamenii mei care mă iubesc, care nu sunt în domeniul ăsta neapărat, dar care sunt oameni de carte, specialişti în alte domenii şi care acum studiază în domeniul ăsta. Şi care mă îndrumă ce să fac, pentru că nu ştiu eu“, a adăugat finanţatorul vicecampioanei.

Investiţii nu mai fac, gata, că pierd din avere. Mai iau jucători doar dacă ne calificăm în grupele cupelor europene. Altfel, nu mă mai interesează nimic. Păi, sunt tâmpit să arunc cu banii în foc? Gigi Becali patron FCSB

