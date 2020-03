Becali, criză de nervi la TV: Jucătorii refuză micşorarea salarială! Patronul a trecut la ameninţări grele

Te convingi că fotbalul, ca şi restul domeniilor, va fi zguduit din temelii în următoarea perioadă, când citeşti ultima declaraţie dată de Uli Hoeness, fost mare fotbalist şi conducător la Bayern Munchen.

„Cine avansează date pentru reluarea campionatelor e un şarlatan! Nu pot imagina transferuri de 100 de milioane de euro. Valoarea afacerii va fi afectată şi, mai mult ca sigur, vom avea o lume nouă în fotbal“, a spus Hoeness (68 de ani) pentru „Kicker“. Iar când un neamţ face o astfel de afirmaţie, înseamnă că situaţia e gravă de tot! Recesiunea e inevitabilă şi fotbalul nu va fi scutit de ea. Şi, de aceea, peste tot se pregătesc micşorări salariale drastice.

Încă de la începutul săptămânii, finanţatorul FCSB, Gigi Becali, a anunţat reduceri cu 50%. Joi dimineaţă, el a şi pus lucrurile în mişcare: l-a delegat pe căpitanul Florin Tănase să meargă la echipă cu propunerea acceptării înjumătăţirii contractelor până în luna octombrie. Iniţial, Becali a anunţat, triumfător, pentru prosport.ro: „Am discutat cu căpitanul de echipă. Am fost informat că toţi jucătorii au acceptat micşorarea contractelor cu 50%. Băieţii au fost de mare caracter, iar eu îi asigur că nu vor rămâne mereu cu aceste contracte“.

Peste câteva ore, acelaşi Becali a vorbit, revoltat, pentru Digi Sport: „Da, le-am redus salariile la jumătate. Pentru următoarele şase luni, iniţial am vrut pe zece luni, dar am discutat cu ei, bine, nu cu toţi, şi a rămas la şase luni. N-au acceptat toţi. Sunt vreo cinci sau şase care au acceptat până acum: Tănase, Coman, Vînă, Popescu, Creţu... Acum, să se mai gândească. Aş putea să-i bag şi în şomaj tehnic, dar nu o să fac asta cu toţi. Cine nu acceptă la jumătate, o să le reduc mai mult din salariu, dacă nu sunt caractere, o să le tai 60% din salariu! Codul Civic îmi permite asta! Eu fac totul conform legii. Şi ei sunt cetăţeni şi conform legii am voie să fac asta. O să le reduc mai mult celor care nu vor, la jumătate“.

Micşorare unilaterală, nu. Şomaj tehnic, da

Doar că, legal, Becali nu poate micşora un contract unilateral. În schimb, poate proceda cum au făcut cei de la CSM Bucureşti. Aici, sportivii din toate secţiile au fost trecuţi în şomaj tehnic pe durata stării de urgenţă care, deocamdată, e valabilă până la 16 aprilie. Ce înseamnă acest lucru? Luăm cazul Cristinei Neagu, cu un salariu lunar de 17.500 de euro. Doar că acum, după ce a intrat în şomaj tehnic, ea va încasa doar 75% din salariul mediu brut pe economie. Ceea ce înseamnă că handbalista de 31 de ani va rămâne cu aproximativ 4.000 de lei pe lună, adică mai puţin de 1.000 de euro!

Dinamo şi Viitorul, alte înjumătăţiri

Revenind la fotbal, chiar dacă acum jucătorii se revoltă, e inevitabil că toţi vor ajunge, în final, la micşorări. Asta deoarece, cât timp nu sunt meciuri, nu sunt nici venituri pentru cluburi. De altfel, şi la Viitorul şi la Dinamo, conducătorii vor să micşoreze contractele cu 50% pentru o perioadă, cât timp sportul va fi suspendat. Problema e că la aceste formaţii salariile sunt, oricum, mai mici comparativ cu FCSB. Aşa că o reducere cu 50% ar însemna că la Dinamo, spre exemplu, atacantul Robert Moldoveanu ar rămâne cu doar 1.250 de euro pe lună, el având acum 2.500.