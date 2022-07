Au fost stabilite cele trei trasee L’Étape România, dezvoltate de specialiştii Tour de France

Viziunea din spatele conceptului L’Étape by Tour de France, prezent deja în peste 20 de ţări, este de a descoperi destinaţii captivante pe două roţi, simţindu-te, totodată, precum un ciclist în Turul Franţei. Spre deosebire de clasicul Tour de France, L’Étape este destinată atât cicliştilor cu experienţă, cât şi amatorilor veniţi din ţară sau de peste hotare, care vor să pedaleze şi deţin fie bicicletă de tip mountain bike, fie bicicletă de şosea.

Traseele de care se vor bucura concurenţii sunt:

•Cursa CITY ADVENTURE are 14 km şi este destinată tuturor amatorilor, dar şi copiilor de peste 10 ani care aleg această provocare istorică. Participanţii vor lua startul din faţa Palatului Parlamentului şi vor trece pe lângă repere ale oraşului precum Muzeul Naţional de Istorie a României, Palatul CEC, Primăria Municipiului Bucureşti, Palatul Regal.

•Al doilea traseu ca şi amploare este THE RIDE, are 42 de km şi este alcătuit dintr-o singură buclă, cu startul din imediata vecinătate a Palatului Parlamentului. Ruta trece prin puncte importante şi locuri emblematice din capitală, precum Bd. Unirii, Arena Naţională, Muzeul Naţional de Istorie a României, Palatul CEC, Primăria Municipiului Bucureşti, Palatul Regal, Ateneul Român, Palatul Victoria, Arcul de Triumf, Muzeul Naţional de Istorie Naturală "Grigore Antipa".

•Cel mai lung traseu este THE RACE, care are 85 de km şi este alcătuit din 2 bucle THE RIDE.

Hărţile traseelor sunt disponibile aici:

The Race 85 KM - https://romania.letapebytourdefrance.com/route/0

The Ride 42 KM - https://romania.letapebytourdefrance.com/route/1

City Adventure 14 KM - https://romania.letapebytourdefrance.com/route/2

Reperele importante ale cursei pentru participanţi:

•Secţiunea de Sprint este deschisă cicliştilor care participă pe traseele THE RACE - 85 km şi THE RIDE - 42 km, urmând să fie organizată pe o porţiune de câteva sute de metri, imediat după trecerea pe lângă Arcul de Triumf. Această probă aduce celui care a scos cel mai bun timp, bărbat sau femeie, celebrul tricou verde.

•Câştigătorii fiecărei curse (masculin/feminin), vor primi celebrul tricou galben, ca recunoaştere pentru performanţa realizată.

•Conceptul L'Étape Championship oferă posibilitatea primilor 3 clasaţi la general (masculin/feminin) în cursa THE RACE să se califice automat şi să primească înregistrare gratuită pentru L'Étape du Tour în Franţa.

•Programul L'Étape Reward acordă oricărui participant la unul dintre evenimentele locale, o perioadă de înregistrare exclusivă pentru L'Étape du Tour în Franţa.

•Cel mai bun ciclist sub 25 de ani (bărbat sau femeie) va primi celebrul tricou alb, ca o dovadă a abilităţilor sale.

„Pentru prima ediţie a L’Étape România, am dezvoltat trei trasee de dificultăţi diferite, accesibile tuturor cicliştilor, de la cei mai puţin antrenaţi până la cei mai experimentaţi. Astfel, orice pasionat de ciclism va putea trăi emoţia Tour de France pe rute unice ale Micului Paris. Este un prilej de neratat să pedalezi prin Bucureştiul fără maşini şi să descoperi marile bulevarde sau străzi cu poveste. Vă invităm să trăim la cote maxime bucuria mersului pe bicicletă şi să fim împreună la acest festival unic al ciclismului românesc”, declară Tudor Ştefan MOCUŢA, CEO MPG.

Susţinătorii, turiştii şi pasionaţii acestui sport se vor bucura de atmosfera celebrei competiţii în Piaţa Constituţiei, unde va fi amenajat Race Village, ce va conţine un muzeu în aer liber al acestui brand, zonă de încălzire, food-court, asistenţă mecanică pentru ciclişti, zonă de masaj, zonă de premiere cu scenă şi numeroase activări interesante realizate de sponsorii şi partenerii evenimentului.

Mai multe detalii despre seria globală de evenimente şi despre competiţia locală se găsesc pe site-ul oficial romania.letapebytourdefrance.com. Cei care doresc să intre în cursă pentru a pune România pe harta L’Étape by Tour de France, se pot înscrie în secţiunea REGISTRATION până la data de 24 august. Informaţii la zi se găsesc pe profilele de:

Facebook: https://www.facebook.com/letaperomania şi

Instagram: https://www.instagram.com/letaperomania

Evenimentul se desfăşoară în parteneriat cu Primăria Municipiului Bucureşti, Direcţia de Cultură, Învăţământ, Turism şi PROEDUS. Partenerii instituţionali care susţin evenimentul sunt: Ministerul Sportului, Federaţia Română de Ciclism, Brigada Rutieră şi Ambasada Franţei. Partenerul principal al evenimentului este CATENA, iar sponsori oficiali sunt: Saunier Duval şi Hervis. Printre partenerii competiţiei se numără: CEGEKA, Gold Nutrition, RECICLAD’OR, Rematholding, CCIFER, Domeniile Panciu, Ana Are, World Class şi RTPR. Furnizorii oficiali ai evenimentului sunt: Protherm, Sanador, Perfect Tour, Drovie, Terapie pentru mişcare, Black Cab, Izvorul Minunilor, Nutribon, Salonul Bicicletei, Continental Hotels, Hama, Ursus Cooler, Julius Meinl, Cosmapp Global si WWF.

Partenerii media ai evenimentului sunt: VOYO, PRO ARENA & KISS FM, FREERIDER.RO & SENSOTV.

Despre A.S.O

Datorită prestigioasei competiţii Turul Franţei, unul dintre cele mai populare evenimente sportive internaţionale din lume, clasice, prestigioase precum Paris-Roubaix, Liège-Bastogne-Liège, Flèche Wallonne şi Paris-Tours, precum şi curse pe etape precum Paris-Niza , Critérium du Dauphiné şi Vuelta a España, A.S.O. este liderul mondial în organizarea curselor de ciclism, cu 100 de zile de competiţie în fiecare an. Globalizarea ciclismului este unul dintre domeniile sale majore de dezvoltare. Cu Turul Saudiţi, Turul Deutschland şi organizarea Cursei Arctice a Norvegiei, A.S.O. continuă să contribuie energic la creşterea ciclismului ca exemplu de transport durabil pentru centrele oraşelor.

Despre L'Étape by Tour de France

L'Étape by Tour de France este lider mondial în evenimente de ciclism cu participare în masă, cu evenimente desfăşurate în 20 de ţări în 2022 şi 26 de evenimente globale. L'Étape by Tour de France oferă cicliştilor amatori posibilitatea de a concura sau de a merge pe o etapă de Turul Franţei chiar la ei acasă. Turul Franţei este cel mai recunoscut eveniment sportiv anual din lume şi este o marcă premium pentru ciclism.

Despre MPG România

MPG România, fondată în 1997, este lider de piaţă şi creatoare de tendinţe privind marketingul sportiv şi managementul de evenimente, cu cel mai mare portofoliu de proprietăţi sportive pentru amatori din România. Agenţia coordonează peste 1.000 de evenimente sportive pe an, în care combină know-how-ul specializat cu o implementare fără rival, ceea ce oferă experienţe care aduc bucurie oamenilor şi soluţii personalizate pentru mărci locale şi globale.