„Are privirea lui Novak în punctele importante“. Jaqueline Cristian, revelaţia din Fed Cup, prin ochii noului antrenor

Pentru Jaqueline Cristian, 2020 începe promiţător, chiar dacă în calificări la Australian Open nu a putut avansa. A câştigat deja un titlu, la dublu, în Franţa, la un turneu ITF de 60.000 dolari (al nouălea titlu ITF la dublu al carierei), iar Fed Cup a reprezentat o scenă perfectă pentru ea, bucureşteanca în vârstă de 21 de ani reuşind o primă victorie în faţa unei sportive din Top 40 WTA. Cu realizările ei se mândreşte şi Andrei Cociaşu, intrat recent în echipa sa.

Cum e starea de spirit în „team Jaqueline“?

Jaqueline a făcut o mega-surpriză şi în urma victoriei a creat nişte aşteptări, spun eu, nerealiste pentru meciul de dublu. Gabi (n.r. - Ruse) era foarte bolnavă, pe antibiotice de câteva zile, Jaqueline - pe val de adrenalină de la meciul de simplu. Nu este uşor, după ce indubitabil reuşeşti victoria vieţii, să te reprogramezi în 15 minute pentru un meci decisiv de Fed Cup. Şi oricum, sincer, rusoaicele au fost net superioare, mai ales din punct de vedere tactic.



Pentru Jaqueline Cristian, rămâne o primă victorie a carierei versus Top 40 WTA. Cum a făcut diferenţa?

Mi-a zis cu o oră înainte să intre Ana Bogdan că Segărceanu a decis să o bage la simplu. Când s-a trezit, era pregătită să bată din palme. A fost o combinaţie: Jaqueline, care a jucat peste nivelul ei pe hard şi Kudermetova - cu destul de multe greşeli uşoare. Dar, ce m-a impresionat pe mine a fost atitudinea ei. Majoritatea punctelor importante le-a jucat mai bine decât Kudermetova, se vedea dorinţa pură în ochii ei şi cum se alimenta şi cu ajutorul publicului. Se alimenta din punctele importante, abia aştepta să îi arate adversarei că e mai bună ca ea în momentele importante. Asta mi-a spus ea şi după meci, când am vorbit. Mentalitatea asta nu este deloc caracteristică româncelor, din păcate.

Care a fost reacţia când a aflat, din scurt, că intră să joace la simplu?

Mă aşteptam să fie total orbită de presiune, dar ea a intrat să câştige. În primele propoziţii, la telefonul dinainte de meci, mi-a spus că intră să câştige, clar. Simţeam că nu e ceva fals, că şi-ar impune să spună asta. A venit natural şi asta s-a văzut pe teren. Anul trecut, eram pe margine la meciul dintre Jaqueline şi Sorana, de la Bucureşti, o antrenam pe Sorana şi am văzut şi atunci (n.r. – când Cristian s-a impus) în ochii ei exact această dorinţă pură de a câştiga.



Jaqueline are un joc interesant pentru tenisul feminin din 2020, serveşte foarte bine şi, cum spune românul, dă în minge. Cu mici şlefuiri în ADN-ul ei de jucătoare de tenis, îşi poate construi o carieră interesantă. E agresivă. Ce îmi place la ea cel mai mult, şi motivul pentru care o consider un proiect foarte interesant, este că are privirea lui Novak (n.r. - Djokovici) la punctele importante şi asta e foarte rar. Cu o astfel de calitate psihică rară, poţi construi restul. Ce o mai defineşte – ascultă de ce i se spune. Şi e foarte ambiţioasă când se complică lucrurile în meci. Pe mine, asta m-a convins imediat.

Andrei Cociaşu, antrenorul lui Jaqueline Cristian

Jaqueline vorbea la un moment dat despre faptul că a avut nişte probleme cu încrederea în sine. Lucraţi şi cu un psiholog sportiv?

Momentan, nu. Eu am absolvit Facultatea de Psihologie, la Universitate şi am acumulat ceva experienţă lucrând şi cu Simona (n.r. - Halep), şi cu Sorana (n.r. - Cîrstea), stând în preajma lui Darren Cahill şi a lui Carl Maes, căruia îi datorez 80% din filosofia mea de antrenor. Consider că am învăţat lucruri pe care psihologii sportivi din România nu le-au învăţat încă şi că momentan mă descurc eu cu ea.



Ce obiectiv aveţi pentru anul acesta şi care este programul pentru perioada imediat următoare?

Combinăm ITF-uri cu WTA-uri, între 25.000 şi 125.000 dolari. Luni plecăm în Slovacia, la un ITF 25K, apoi să vedem dacă duminică intrăm la Dubai, în calificări - deşi şansele sunt destul de mici. Mergem spontan la WTA-urile la care intră şi avem un program de turnee ITF care să o ajute să intre în Top 150. E un sezon de pregătire, ţelurile sunt pe termen lung. Este o certitudine că se va întări fizic şi tehnic. Trebuie însă să şi piardă de foarte multe ori pe teren ca să înveţe din propriile greşeli şi să găsească soluţii pentru lupta contra propriilor demoni la meci. Şi să nu uităm ce e atât de frumos: că tenisul e sportul în care o săptămână bună îţi poate schimba viaţa!



Îi poate schimba viaţa meciul acesta, din Fed Cup?

Da, clar! Meciul ăsta a făcut cât 15 meciuri din ITF. Chit că Kudermetova nu a jucat la nivelul ei. Dar, ca nivel de încredere, mai ales la ce mentalitate are ea, victoria asta este un bonus imens. Probabil că dacă ar fi câştigat şi la dublu am fi putut asista la o ascensiune gen Mitu, care a bătut-o pe Bouchard în Fed Cup şi a urcat semnificativ.