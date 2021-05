Andreescu, revenire spectaculoasă: A cedat doar trei game-uri în primul ei meci pe zgură VIDEO

Canadianca s-a înscris în turneul de la Strasbourg, din dorinţa de a avea ceva meciuri în picioare, pe zgură, înainte de French Open (30 mai - 13 iunie). „Bibi“ evoluase ultima dată, la Miami, pe hard, unde s-a retras în actul secund al finalei cu Barty.

Astăzi, Andreescu, având în faţă şi o adversară fără cotă, a fost în mare formă: s-a impus cu 6-1, 6-2, în doar 62 de minute. Şi în turul următor, Bianca va avea o misiune uşoară, urmând să joace fie cu Zanevska (259 WTA), fie cu Hatouka (280 WTA).

De remarcat că, în sferturi, Andreescu poate da de Sorana Cîrstea (61 WTA). Aceasta va debuta, astăzi, la Strasbourg, după ora 18.00, urmând să joace cu Venus Williams (40 de ani, 104 WTA).

