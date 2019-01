Anamaria Prodan, ridicolă: Cum a încercat să denatureze adevărul în cazul transferului lui Stanciu la arabi

Transferul lui Nicolae Stanciu la Al-Ahli Jeddah, locul 4 în prima ligă saudită, a provocat un val de indignare în fotbalul românesc.

Preşedintele Federaţiei Române de Fotbal, Răzvan Burleanu, selecţionerul Cosmin Contra, dar şi foştii mari internaţionali Miodrag Belodedici şi Ilie Dumitrescu au reacţionat la unison: Stanciu a făcut un mare pas înapoi, iar asta la doar 25 de ani. Singura persoană care a negat această realitate, care arată, încă o dată, că cei mai mulţi jucători români sunt incompatibili cu fotbalul de nivel înalt din Occident, a fost impresarul lui Stanciu, Anamaria Prodan.

Într-o intervenţie telefonică la Digi Sport, aceasta s-a lansat în nişte afirmaţii ridicole, făcând inclusiv o comparaţie între acest transfer şi cel prin care Hagi a ajuns de la Barcelona la Galatasaray Istanbul în 1996!

„Mă distrează când văd că unii nu sunt de acord cu acest transfer. Nu şi-a îngropat cariera, va veni şi la naţională şi totul va fi bine. Am mai avut o ofertă şi din Egipt pentru Stanciu, dar am mai aşteptat şi a venit oferta de la Al-Wasl (n.r - echipa lui Reghecampf din Emirate). Am mai aşteptat şi a venit această ofertă de nerefuzat de la Ahli. Să nu uităm că Gică Hagi pleca de la echipa numărul 1 a Europei (n.r. - Barcelona) în Turcia. Fotbalul e foarte puternic în Arabia Saudită, foarte puţini fac faţă acolo, nu e cum crede lumea“, şi-a început Prodan discursul.

Apoi, a dat un verdict crunt: „Dacă Al-Ahli întâlneşte orice echipă din România, echipa noastră nu vede mingea! Calitatea jucătorilor e superioară, ei au vreo şapte, opt străini, care sunt magicieni!“

Au un titlu în ultimii 34 de ani!

Din păcate, Anamaria Prodan face ce ştie mai bine şi anume denaturarea adevărului. Pe lângă faptul că fotbalul asiatic rămâne la mare distanţă de cel european, Al-Ahli nu e nici măcar o forţă în Arabia Saudită, darămite la nivel continental.

De altfel, cifrele acestei formaţii vorbesc de la sine. Al-Ahli are trei titluri în toată istoria grupării, ultimul fiind cucerit în sezonul 2015-2016. E singurul titlu luat de trupa din Jeddah în ultimii 34 de ani. La nivel continental, palmaresul clubului e şi mai sărac. În Liga Campionilor Asiei, singura competiţie care contează cu adevărat, Al-Ahli se poate lăuda doar cu două locuri 2, în 1986 şi în 2012. În ultimii şapte ani, echipa n-a depăşit vreodată faza sferturilor în Ligă.

Apoi, analizând declaraţiile Anamariei Prodan, ajungem la stranierii legitimaţi la Al-Ahli, iar aici minciunile impresarului sunt cel mai uşor de demontat. „Magicienii“ la care Anamaria Prodan a făcut referire sunt:

*Claudio Baeza – Mijlocaş din Chile, adus de la Colo Colo, fără selecţii în naţionala mare.

*Aderlan Santos – Fundaş brazilian, care a adunat 29 de meciuri la Valencia, club cu care s-a aflat sub contract, între 2015 şi 2019. A jucat atât de puţin la „lilieci“, deoarece a fost împrumutat, în două rânduri, la Sao Paulo şi la Vitoria, formaţii din ţara sa.

*Josef de Souza – Mijlocaş brazilian, adus de la Fenerbahce, unde chiar a jucat, între 2015 şi 2018, adunând 96 de meciuri şi 10 goluri.

*Djaniny – Atacant din Insulele Capului Verde care a trecut, de-a lungul carierei, pe la nişte echipe de mâna a doua.

*Paulo Diaz – Fundaş din Chile, care a jucat doar în campionatul din ţara sa şi în Argentina, înainte de a sosi la Jeddah, în 2018. Are şi 15 selecţii în naţionala ţării sale.

*Mohamed Abdel-Shafy – Fundaş egiptean de 33 de ani, care a jucat doar în ţara sa şi în Arabia Saudită. Are şi 55 de prezenţe în naţională.

*Omar Al-Somah – De departe, cel mai valoros stranier al celor de la Al-Ahli, vârful sirian e, într-adevăr, peste toţi atacanţii din Liga I şi, cu siguranţă, ar face faţă şi la un club bun din Europa.

Chiar şi atunci când îl punem pe Nicolae Stanciu lângă aceşti şapte jucători, e evident că stranierii de la Al-Ahli sunt orice, numai „magicieni“ nu.

3 milioane de dolari e salariul la care poate ajunge Nicolae Stanciu, cu bonusuri de performanţă, potrivit Anamariei Prodan. Era normal ca Stanciu să se gândească la bani, a semnat pe 3 ani şi va trăi 300 de ani fericit. Dacă va juca bine, poate reveni în Europa sau poate ajunge la un club mai mare, cum e Al-Hilal. Anamaria Prodan impresar

