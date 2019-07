ANALIZĂ Dinamo, distrusă de cea mai periculoasă combinaţie: incompetenţă şi tupeu! Cifrele unui dezastru istoric

Ca în orice societate în care incompetenţa face ravagii, la Dinamo se poate remarca, la ora actuală, şi o altă „calitate“ a celor care se află la conducere: un tupeu fantastic!

Cu finanţatorul Ionuţ Negoiţă în frunte, una dintre cele mai importante formaţii din fotbalul românesc a ajuns să rateze, sezon de sezon, prezenţa în play-off. Iar acum, cu Florin Prunea instalat în funcţia de preşedinte, Dinamo pare că merge spre ultimul drum: o retrogradare cu brio! Te-ai fi aşteptat ca, într-o astfel de situaţie, cei vinovaţi să-şi pună capul jos şi să muncească, cu disperare, pentru a găsi soluţii de ieşire din criză. La Dinamo, în schimb, se practică fuga de răspundere. Cum? Prin provocarea unor războaie cu duşmani imaginari.

Mai întâi, a fost luat la ţintă Mircea Rednic, fostul antrenor care, cu toate defectele sale, a fost dat afară în luna iunie şi, logic, n-are cum să fie responsabil pentru halul în care a ajuns Dinamo acum. Iar sâmbătă seară, după eşecul cu CFR II (clujenii au folosit echipa a doua, schimbând zece titulari faţă de victoria cu Maccabi Tel Aviv!), acelaşi Florin Prunea a sărit la gâtul centralului Andrei Chivulete.

„Vom înainta un proces oficial, vom solicita scoaterea lui din arbitraj, nu retrogradarea! N-a fost 11 metri (n.r. – CFR Cluj a câştigat printr-un penalty transformat de Omrani în minutul 83), noi am avut penalty clar în prima repriză, la henţ. Nu e nicio lovitură, nu poţi să dai penalty la aşa ceva în minutul 83, e viciere de rezultat. Domnul Chivulete trebuie să plătească. Dacă nu va fi aşa, înseamnă că sunt alte interese şi că nu jucătorii sunt cei care stabilesc rezultatele. Nu poţi tu să vii să hotărăşti soarta partidei. Şi aşa suntem în situaţia în care suntem. Băieţii au muncit astăzi. Dacă tu vrei să intervii şi să-i privezi pe jucători de prime, trebuie să plăteşti“, a spus Prunea într-o intervenţie la Digi Sport.

Singura echipă din Liga I fără gol marcat

În ciuda „fumigenelor“ aruncate de fostul portar, dezastrul de la Dinamo nu mai poate fi ascuns sau pus pe seama altora decât celor care se află acum la conducerea clubului. Iată ce ne spun statisticile:

*Pentru prima dată în istoria de 71 de ani a echipei, Dinamo are trei înfrângeri în primele trei etape.

*Dinamo ocupă ultimul loc în Liga I cu un golaveraj şocant: 0-8!

*Dinamo e singura echipă din Liga I care n-a înscris nici măcar o dată în noua ediţie de campionat. Această contraperformanţă, după trei runde, reprezintă, de asemenea, o premieră pentru „câini“.

Fără galerie, fără antrenor, fără perspectivă

E de-a dreptul halucinant că, în aceste momente, Prunea vorbeşte despre arbitraj şi despre oameni ca Mircea Rednic, fără legătură cu ce se întâmplă acum la club. Deocamdată, niciun arbitru n-a scos mingea din poartă la un meci al roş-albilor şi nici Rednic n-are cum să oprească echipa, formată în vară de noua conducere, să joace fotbal.

Iar ca debandada din „Ştefan cel Mare“ să fie întregită, Dinamo e, în acest moment, fără un antrenor principal, dar şi fără galerie, suporterii neavând voie să însoţească echipa în deplasare, în mod organizat, după incidentele din prima rundă, de la Ovidiu. Această suspendare, valabilă pentru cinci meciuri în deplasare, a intrat în vigoare, începând cu derby-ul cu CFR. Chiar şi aşa însă, aproximativ 500 de dinamovişti au fost prezenţi în tribune, la Cluj. Aceştia au aruncat cu petarde în semn de protest faţă de situaţia echipei (meciul a fost oprit câteva minute) şi au scandat împotriva conducerii.

„Eu ştiu alţi suporteri, am amintirea altor suporteri, care îţi dădeau curaj. Ăia sunt suporterii de care eu îmi amintesc. Nu ştiu ce vor să facă, aruncă petarde, nu ştiu, asta e altceva, nu mă priveşte pe mine“, a spus cel care a condus Dinamo în meciul cu CFR, Sebastian Moga, secundul antrenorului Eugen Neagoe. Situaţia băncii tehnice e o altă mare problemă pentru „câini“ la ora actuală. Neagoe e principal în acte, dar stă acasă, după problemele cardiace cu care s-a confruntat. Dinamo a negociat cu Viorel Moldovan (antrenor Chindia) şi cu Leo Grozavu (fără angajament), însă ambele variante au căzut din diferite motive. Şi, în acest moment, nu se ştie cine va conduce echipa, etapa viitoare, în derby-ul durerii, cu Academica Clinceni!

Deşi, în weekend, a negociat cu Leo Grozavu, care a refuzat să preia echipa fără să primească garanţia că va fi lăsat în funcţie timp de şase luni, Prunea a vorbit după eşecul cu CFR despre rămânerea lui Eugen Neagoe în funcţie.

„Sebi (n.r. – secundul Sebastian Moga) a pregătit foarte bine meciul, a vorbit şi cu Eugen (n.r. – Neagoe), s-a format o relaţie între ei şi jucători. Am arătat bine şi cred că în etapa viitoare vor veni punctele. Aşteptăm revenirea lui Eugen Neagoe. În momentul în care am văzut exact despre ce e vorba şi am vorbit, el trebuie să se întoarcă la muncă, nu sunt probleme“, a spus Prunea.

Florin Prunea, eşti o mizerie! scandarea fanilor dinamovişti prezenţi la Cluj

Liga I, etapa a III-a

Vineri

Poli Iaşi – Academica Clinceni 2-0

Voluntari – Astra 1-2

Sâmbătă

Gaz Metan – Sepsi 1-1

CFR Cluj – Dinamo 1-0

Duminică

CS U Craiova – Chindia 18.00

Viitorul – Hermannstadt 21.00

Luni

FCSB – Botoşani 20.00

Clasament

1. CFR Cluj 3 2 1 0 6-2 7

2. Poli Iaşi 3 2 1 0 4-1 7

3. Viitorul 2 2 0 0 6-0 6

4. CS U Craiova 2 2 0 0 5-2 6

5. Gaz Metan 3 1 2 0 5-3 5

6. Botoşani 2 1 1 0 6-3 4

7. FCSB 2 1 1 0 4-3 4

8. Astra 3 1 1 1 4-4 4

9. Sepsi 3 0 3 0 1-1 3

10. Chindia 2 0 1 1 2-3 1

11. Voluntari 3 0 1 2 2-6 1

12. Hermannstadt 2 0 0 2 3-6 0

13. Clinceni 3 0 0 3 3-9 0

14. Dinamo 3 0 0 3 0-8 0





