Varianta Delta a SARS-CoV-2 readuce restricţiile în România

Guvernul a prelungit starea de alertă cu 30 de zile, fiind menţinute prevederile anterioare. O modificare însă este prelungirea valabilităţii testelor antigen la 48 de ore. De asemenea, Comitetul Naţional pentru Situaţii de Urgenţă (CNSU) a informat că se aprobă şi continuarea proiectelor-pilot din aeroporturile din Sibiu şi Cluj-Napoca, cu privire la detectarea persoanelor infectate cu virusul SARS-CoV-2 cu sprijinul echipelor canine special pregătite în acest sens.

Între timp, joi, au fost anunţate 2.226 de noi îmbolnăviri de COVID-19 din 39.228 de teste efectuate. În doar 24 de ore au fost înregistrate 39 de decese, iar la Terapie Intensivă erau internaţi 523 de pacienţi. Municipiul Bucureşti se află în continuare pe primul loc în topul negativ al judeţelor cu cele mai multe cazuri noi de infectări cu noul coronavirus, Capitala fiind urmată de judeţele Timiş şi Cluj. Concret, în ultimele 24 de ore, în Bucureşti au fost raportate 395 de cazuri, în Timiş, au fost 146 de infectări, iar în Cluj, 125.

Pe acest fond, Bechet este primul oraş din România care revine la carantinare după ce rata de infectare cu SARS-CoV-2 depăşeşte 7 cazuri la mia de locuitori. Drept urmare, aici, în weekend, magazinele se închid la ora 18.00, iar de la ora 20.00 până la ora 5.00 dimineaţa sunt restricţii de circulaţie. În plus, au fost închise restaurantele, sălile de fitness, dar şi cele de jocuri de noroc, iar nunţile şi botezurile sunt interzise. Timp de 14 zile, localnicii sunt obligaţi să poarte masca în spaţiile publice deschise, acolo unde este aglomerat. Dacă situaţia nu se schimbă până pe 13 septembrie, şcolile rămân închise, iar elevii vor începe orele online.

Pe de altă parte, trei focare de COVID-19 sunt active la Spitalul de Urgenţă din Focşani, în secţiile de Ortopedie, Chirurgie Generală şi Chirurgie Plastică. Zeci de pacienţi şi cadre medicale sunt infectate cu SARS-CoV-2.

Snagov şi Ciorogârla, incidenţă de peste 2 la mie

Şi în apropierea Capitalei, localităţile intră pe rând sub zodia restricţiilor. După Chiajna, Comitetul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Ilfov a decis impunerea de restricţii şi în comunele Snagov şi Ciorogârla, unde s-au înregistrat valori ale ratei de incidenţă cumulată calculată la 14 zile de 2,73/1.000 locuitori, respectiv de 2,14/1.000 locuitori. Restricţiile se aplică de joi, ora 0.00. Conform noilor reguli, în cele două localităţi masca este obligatorie şi la interior, şi la exterior. Apoi, este permisă organizarea de evenimente private (nunţi, botezuri, mese festive etc.) cu un număr de participanţi de maximum 150 de persoane în exterior sau maximum 100 de persoane în interior, cu respectarea normelor de protecţie sanitară. În plus, activitatea restaurantelor şi cafenelelor din interiorul hotelurilor, pensiunilor sau altor unităţi de cazare, precum şi la terasele acestora este permisă până la capacitatea maximă a spaţiului în intervalul orar 5.00-2.00. Activitatea în baruri, cluburi şi discoteci este permisă fără a depăşi 70% din capacitatea spaţiului şi în intervalul orar 5.00-2.00, dacă toate persoanele sunt vaccinate împotriva virusului SARS-CoV-2 şi pentru care au trecut 10 zile de la finalizarea schemei complete de vaccinare.