Tot mai mulţi bolnavi COVID-19 remarcă simptome bizare, greu de descris

O femeie relatează că medicii rămân surprinşi când aud simptomele pe care ea le descrie şi se întreabă de ce autorităţile sanitare din SUA nu au lărgit definiţiile de caz, în contextul în care COVID-19 se manifestă atât de diferit de la o persoană la alta.

„Sunt recunoscătoare că există astfel de grupuri, deoarece aşa văd că nu sunt singura care trece prin asta. Se pare că o mulţime de oameni au o varietate atât de largă de simptome! Nu înţeleg însă de ce aceste simptome nu apar în definiţiile de caz emise de Centrul de Combatare a Bolilor, în ciuda faptului că mulţi dintre noi le resimţim. De exemplu, când le-am spus medicilor despre simptomele pe care eu le-am descris, păreau să nu fi auzit de aşa ceva. Eu am fost diagnosticată cu COVID-19 la începutul lunii august şi am suferit timp de 6 săptămâni. Cazul meu a fost considerat unul moderat, cu două simptome care au persistat după ce am fost declarată vindecată: oboseală şi ceva dureri. Apoi, acum două săptămâni am început să mă simt groaznic, simt că m-am infectat din nou”, scrie femeia pe grupul-suport.

Un alt pacient spune că nu simte niciun miros şi şi-a pierdut gustul de trei săptămâni, însă în afară de aceste simptome se simte bine.

„Eu am fost diagnosticată pozitiv acum trei săptămâni, iar de atunci mă simt bine, atâta doar că nu am gust şi miros. Sper ca gândurile voastre bune, cele pe care mi le-aţi adresat aici, să îl ajute pe tatăl meu, care tocmai ce a fost depistat pozitiv”, scrie americanul.

Altul a avut simpome evidente. „Am fost testat pozitiv pentru COVID ieri dimineaţă, după ce am solicitat un test rapid. În ultima lună m-am îmbolnăvit de infecţii ale sinusurilor, bronşită şi o respiraţie şuierătoare teribilă. Mi-au administrat antibiotice, inhalatoare etc. Lucrez în domeniul sănătăţii şi am fost expus cândva săptămâna trecută. Am anxietate severă şi atacuri de panică. Mi-e foarte frică!”, scrie alt american.

Unele simptome, dificil de descris

Un alt pacient nu îşi găseşte cuvintele pentru a descrie ce simte. „Eu am avut dureri groaznice de spate, o stare generală proastă, irascibilitate şi insomnie. Eram extenuat, dar totuşi nu puteam să adorm. Mă lua tremuratul, dar nu aşa precum frisoanele, ci mai degrabă mă cutremuram tot. Unele simptome sunt greu de descris, aşa cum este durerea de gât de care sufăr deja de o săptămână. Dar nu este o durere de gât obişnuită, mai degrabă pulsează şi îmi simt gâtul foarte uscat”.

O femeie spune că în cazul ei COVID-19 s-a manifestat diferit faţă de felul în care a fost afectat soţul ei. „Se fac 15 zile de la testare şi 18 de la primele simptome. În afară de o tuse seacă, nu am simptomele pe care alte persoane le-au descris aici. Pot spune însă că mă simt ameţită, obosită, mă dor muşchii dacă fac efort, am vederea neclară şi din când în când parcă rămân fără aer. COVID-19 m-a lovit din plin. Încă nu am mers la spital pentru a mă interna, însă uneori cred că ar fi trebuit. Noaptea, adorm între reprizele de tuse. E atât de diferit faţă de simptomele de gripă! Weekendul trecut a început să tuşească şi să acuze dureri de spate. Este normal să apară simptome după infecţia COVID şi după ce am stat două săptămâni în izolare şi se consideră că nu mai suntem contagioşi?”.