STUDIU: Optimiştii trăiesc mai mult. De ce au pesimiştii mai mult succes în viaţă

Un nou studiu, realizat de oamenii de ştiinţă de la Şcoala de Medicină de la Universitatea Boston din SUA, a descoperit că persoanele cu un optimism mai mare pot să trăiască până la vârsta de 85 de ani sau mai mult. Studiul a apărut în revista Proceedings of the National Academy of Sciences.

Studiul a fost realizat pe un eşantion de 69.744 de femei din asistenţii medicali pentru studiile de sănătate şi 1.429 de bărbaţi din Veterans Affairs Normative Aging Study. Femeile aveau vârste cuprinse între 58 şi 86 de ani, când au finalizat o evaluare a optimismului în 2004. Starea mortalităţii lor a fost urmărită până în 2014. Media de vârsta bărbaţilor a fost între 41 şi 90 de ani când au finalizat o evaluare a optimismului în 1986, iar starea mortalităţii lor a fost, de asemenea, urmărită până în 2016.

În momentul în care cercetătorii au comparat participanţii la nivelurile iniţiale de optimism, aceştia au descoperit că, în medie, cei mai optimişti bărbaţi şi femei au o durată de viaţă mai lungă de la 11 la 15%. Ei au avut o şansă mai mare de 50 până la 70% să atingă vârstă de 85 de ani, în comparaţie cu grupurile mai puţin optimiste.

„Deşi, cercetările au identificat mulţi factori de risc pentru boli şi moarte prematură, nu cunoaştem foarte multe despre factorii psihosociali pozitivi care pot promova îmbătrânirea sănătoasă”, a declarat Lewina Lee, profesor asistent de psihiatrie la Şcoala de Medicină a Universităţii din Boston, informează The Independent.

„Acest studiu are o relevanţă puternică pentru sănătatea publică, deoarece sugerează că optimismul este unul dintre aceste atuuri psihosociale care are potenţialul de a extinde durata de viaţă a omului. Interesant este că optimismul poate fi modificat folosind tehnici sau terapii relativ simple.”, a adăugat cercetătoarea.

Oamenii de ştiinţă au afirmat că nu ştiu clar în ce mod optimismul ajută oamenii să trăiască mai mult. Cu toate acestea, ei au subliniat alte analize care sugerează că persoanele mai optimiste pot fi capabile să reglementeze emoţiile şi comportamentul şi să se recupereze mai eficient în urma stresului.

În timp ce optimiştii tind să trăiască mai mult, un studiu recent a sugerat că pesimiştii au de cele mai multe ori success în viaţă. Studiul, publicat în revista European Economic Review, a descoperit că cei care gândesc optimist şi sunt angajaţi pe cont propriu au mai multe şanse să sufere de eşec financiar din cauza perspectivelor nerealiste. De asemenea, pesimiştii – cei ale căror prognoze nu corespundeau realizărilor lor – au câştigat cu 30% mai mult decât optimiştii, a constatat studiul.

