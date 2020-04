STUDIU Cât de eficient este tratamentul cu plasmă sanguină contra Covid-19

Covid-19 este o ameninţare globală reală. Mai ales că nu există până în acest moment niciun tratament specific antiviral. Într-un articol de specialitate, publicat de PNAS – Proceedings of the National Academy of Sciences - din SUA, se vorbeşte despre posibilitatea de tratament prin transfuzie de plasmă sanguină - CP - provenită de la pacienţi vindecaţi de Covid-19, terapie aplicată pentru a salva pacienţi aflaţi în stare gravă.







Rezultatele obţinute în zece astfel de cazuri grave au arătat că o doză de doar 200 de mililitri de CP a fost bine tolerată şi a crescut sau a menţinut la un nivel înalt anticorpii neutralizatori, ducând la dispariţia viremiei în şapte zile. Între timp, semnele clinice şi paraclinice s-au îmbunătăţit rapid în doar trei zile.

Totodată, examinarea radiologică a arătat diferite grade de vindecare a leziunilor pulmonare în şapte zile. Aceste rezultate, mai spun specialiştii, indică faptul că CP poate fi o posibilitatea atrăgătoare de salvare pentru pacienţii care sunt cazuri grave de infecţie cu noul coronavirus, fiind indicat un studiu randomizat.







Imunoterapie aplicată şi în alte boli infecţioase

În cadrul acestui studiu, cei zece pacienţi bolnavi au primit CP, de la persoane recent vindecate, care aveau un anumit nivel al titrului de anticorpi, alături de medicamente antivirale şi îngrijire medicală suportivă.







O astfel de metodă imunoterapică reprezentată de CP a fost aplicată în prevenţia şi tratamentul multor boli infecţioase de mult timp. În ultimele două decenii, a fost folosită în tratamentull SARS şi MERS, precum şi în gripa pandemică din 2009, H1N1, rezultatele fiind satisfăcătoare ca eficienţă şi siguranţă.

O metaanaliză făcută pe 32 de studii referitoare la infecţia cu coronavirusul SARS şi gripă severă a arătat, statistic, o reducere a mortalităţii în urma terapiei cu CP, comparativ cu placebo sau cu lipsa oricărei terapii. Cu toate acestea, nu s-a putut dovedi că terapia cu CP îmbunătăţeşte semnificativ supravieţuirea în cazul infecţiei cu virusul Ebola, poate şi din cauza faptului că nu s-au colectat date referitoare la titrurile de anticorpi neutralizanţi.







Patru dintre pacienţi sufereau de boli cronice

Studiul mai sus citate a avut loc în perioada 3 ianuarie – 19 februarie 2020, din cei zece pacienţi şase fiind bărbaţi şi patru femei. Vârsta medie a acestora a fost de 52,5 ani. Niciunul dintre pacienţi nu a fost spus direct în piaţa din Wuhan de unde se presupune că ar fi plecat pandemia. Semnele pe care pacienţi le aveau includeau febră, tuse, dificultăţi de respiraţie, producţie de spută, dureri de piept, diaree, greaţă, vomă, dureri de cap şi de gât.

Patru dintre pacienţi sufereau de boli cronice, inclusiv boli cardiovasculare şi cerebrovasculare şi hipertensiune. Nouă pacienţi au fost trataţi cu arbidol monoterapie sau combinaţie cu remdesivir sau ribavirină sau peramivir, iar un pacient a primit monoterapie cu ribavirină. Şase pacienţi au primit metilprednisolon intravenos – 20 de miligrame pe zi.

În urma transfuziei cu CP, toate simptomele la toţi cei 10 pacienţi s-au redus, în special febra, tusea, dificultăţile de respiraţie, durerile de piep, la circa o zi până la trei zile de la tranfuzie. Înainte de tratamentul cu CP, opt pacienţi erau în terapie de susţinere respiratorie. Studiul a mai arătat că, pe lângă radiografiile mult îmbunătăţite la nouă din cei zece bolnavi şi analizele lor de sânge erau mai bune în urma acestei terapii cu CP.

Rezultatele clinice comparative cu un grup de control randomizat, din pacienţi ai aceluiaşi spital, de vârste, sexe şi severitate a bolii asemănătoare au arătat că, în grupul tratat cu CP trei cazuri au fost externate şi alte şapte aveau o stare mult îmbunătăţită. În grupul de control se produseseră trei decese, în şase cazuri situaţia era stabilă şi într-un alt caz starea de sănătate a pacientului se îmbunătăţise.

Ca efecte adverse ale tratamentului cu CP se menţionează apariţia unor pete roşii pe faţă la unul dintre pacienţi, fără a se înregistra reacţii adverse serioase după transfuzie.







Apel la donatori în Germania

Spitalul Universitar din Erlangen, Germania, a lansat un apel la donatori de plasmă după ce a primit autorizaţie pentru a folosi această metodă în tratamentul bolnavilor cu Covid-19. Este prima instituţie germană care primeşte o astfel de autorizaţie. 200 de donatori voluntari au răspuns apelului. Primul pas este prepararea plasmei terapeutice, notează agerpres.ro.

Profesorul Holger Hackstein a explicat că donarea de plasmă durează 45 de minute şi nu implică un disconfort mai mare decât donarea de sânge, adăugând că, un pacient vindecat poate dezvolta anticorpi care să-i ajute pe alţi pacienţi.





În Germania, sunt 96.108 de cazuri confirmate. Ţara se află pe locul patru în lume în ce priveşte îmbolnăvirile de Covid-19, după SUA, Italia şi Spania.