Rezultate Loto 6/49  de joi, 4 iulie. Care sunt numerele câştigătoare

Numerele extrase de joi, 4 iulie, 2019 sunt:

Loto 6/49: 6, 40, 22, 32, 31, 12

Loto 5/40: 2, 13, 4, 38, 25, 31

Joker: 3 / 10, 13, 33, 18, 45

Noroc: 0681302

Super noroc: 9 1 2 2 4 2

Noroc plus: 8 5 4 8 1 2

Loto 6/49. Rezultate Loto 4 iulie 2019. La Loto 6/49, la categoria I, se inregistreaza un report in valoare de peste 3 milioane lei (peste 636.500 euro), iar la Noroc este in joc un report cumulat in valoare de peste 2,72 milioane lei (peste 576.000 euro).

Loto 6/49. Rezultate Loto 4 iulie 2019. La Joker, la categoria I, este in joc un report in valoare de aproximativ 11,6 milioane lei (peste 2,44 milioane euro), iar la categoria a II-a, la acelasi joc, reportul este de peste 367.700 lei (peste 77.600 euro). La Noroc Plus, la categoria I, este in joc un report in valoare de peste 326.000 lei (aproximativ 69.000 euro).

Loto 6/49. Rezultate Loto 4 iulie 2019. La Loto 5/40, la categoria I, se inregistreaza un report in valoare de peste 145.700 lei (aproximativ 31.000 euro), iar la Super Noroc, reportul categoriei I este de peste 364.500 lei (aproximativ 77.000 euro).