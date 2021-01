Raed Arafat: „Trendul descendent nu trebuie să ne păcălească. Abordarea noastră este menţinerea măsurilor”

„Avem mai mulţi indicatori pe care îi urmărim, unul dintre indicatori este internarea în terapia intensivă. Din momentul în care la internarea în terapia intensivă avem un platou, o uşoară scădere şi chiar vedem că numărul nu este în creştere continuă, înseamnă că nu avem un număr mare de infecţii de care nu ştim. Deci situaţia este totuşi sub control, da, sunt multe cazuri de care nu ştim că sunt pozitive, dar avem alţi indicatori care ne arată că situaţia totuşi nu este atât gravă la acest moment. Dar asta nu e asigurare că putem face absolut orce şi să revenim la normalitate, pentru că am văzut că de la normalitate până la un nou val grav, putem ajunge foarte rapid, în 2-3 săptămâni”, a mai declarat Arafat.

„Trendul descendent nu trebuie să ne păcălească, să spunem că totul este bine. Am primit această întrebare de la mai multă lume şi mai ales că în mai multe ţări face ravagii deja tulpina nouă. Până nu avem mai multe persoane vaccinate, mai vine şcoala care se va deschide, mai vin alte aspecte care ne vor face să spunem, uite că iarăşi creşte, deci trebuie să fim extrem de atenţi. Abordarea noastră este menţinerea măsurilor care au fost. (...) Sperăm că aceasta va fi decizia finală că în 8 februarie şcoala va începe, aşa că ridicarea unor restricţii cred că nu e cazul în acest moment. Vor fi analize, este posibil să se ia decizii pe baza evoluţiei la noi, dar şi în alte ţări care vedem, unele dintre ele au probleme serioase”, a declarat Arafat la TVR, marţi seară.

„Este foarte bine că există dorinţă de vaccinare. Vaccinarea niciodată n-a însemnat că vom vaccina pe toţi în prima zi. Este clar că acest lucru este imposibil. Faptul că există dorinţă de a se vaccina este un lucru foarte pozitiv, pentru că, cum zicea premierul înainte, noi trebuie să atingem o cifră importantă de 10 milioane de persoane vaccinate ca să putem să revenim cât mai aproape de normalitate şi să intrăm în normalitate, în final, prin faptul că o mare parte din populaţia care e eligibilă pentru vaccinare, să fie vaccinată”, a declarat Raed Arafat la B1TV, marţi seara.

Secretarul de stat a adăugat că este imposibil ca toţi să se vaccineze într-o singură zi.

„Faptul că toată lumea vrea în prima zi este absolut clar că este imposibil, dar bineînţeles există centre, există capacitate în creştere, există bineînţeles, ca peste tot, anumite probleme, vin mai puţine doze într-un anumit moment pentru că fabrica anunţă că vrea să îşi crească capacitatea de fabricaţie, dar între timp apar celelalte vaccinuri autorizate pe lângă cele două vaccinuri, Moderna şi Pfizer mai apare cel de la AstraZeneca probabil până la sfârşitul acestei luni. Mai este cel de la Johnson & Johnson”, a declarat Arafat.

Raed Arafat a adăugat că va creşte capacitatea de vaccinare şi că „este doar o chestiune de timp până avem un număr foarte mare de oameni vaccinaţi”.

„Uniunea Europeană a contractat mai multe companii, deci de la fiecare există o cantitate care urmează să fie livrată către ţările membre ale Uniunii Europene. România a mai contractat suplimentar doze şi aţi auzit înainte zicând domnul prim-ministru. Deci, din punctul meu de vedere, este doar o chestiune de timp până avem un număr foarte mare de oameni vaccinaţi, iar capacitatea creşte. Aţi văzut că exact asta se observă. Dacă s-a început cu câteva mii pe zi, după care 12.000, 14.000, acum am ajuns la aproape 30.000 pe zi”, a declarat Arafat.

Raed Arafat a declarat că ideea unei doze anuale de vaccin împotriva COVID-19 „nu e pusă pe masă” şi că „nu e după cheful nostru, hai să mai facem o doză”. Arafat mai a arătat că fiecare persoană vaccinată cu prima doză, are asigurat rapelul.

„Dacă nu vine o indicaţie medicală cum că ar fi necesar încă un rapel, nu mă vaccinez încă o dată. Asta se decide pe linie ştiinţifică, se decide şi de către fabricant şi de Agenţia Europeană a Medicamentului. Aici nu e după cheful nostru, hai să mai facem o doză. Nu se ştie, s-ar putea să fie mai mult (durata imunizării - n.r.). Ideea unei doze anuale încă nu e pusă pe masă. Cel puţin eu nu am citit astfel de studii. Dacă va apărea că încep să scadă anticorpii, nu mai reacţionează la stimuli sistemul imunitar, atunci oamenii de ştiinţă trebuie să spună ce e de făcut. La acest moment nu ştiu de astfel de discuţii”, a declarat Raed Arafat, marţi seară, la TVR1.

Secretarul de stat a adăugat că de regulă rapelul se păstrează la congelator pentru fiecare persoană vaccinată cu prima doză şi a dat propriul exemplu, aformând că la data de 1 februarie urmează să primească cea de-a doua doză de vaccin.

„De regulă, se păstrează rapelul pentru fiecare doză care se administrează. Eu ştiu că se păstrează în congelator rapelul la Pfizer pentru a 21-a zi, la Moderna pentru a 28-a zi. În mod normal, orice persoană care e vaccinată trebuie să primească doza de rapel la momentul la care trebuie să îl primească. Eu m-am vaccinat acum o saptamnă, lunea trecută, şi în data de 1 februarie urmează să primesc rapelul, am deja data fixată, ştiu unde să mă duc. Pentru fiecare doză se păstrează o doză, adică se dă jumătatea dozelor la vaccinat şi jumătate rămâne la congelator. Dacă faci la 22 sau 23 de zile nu înseamnă că pierzi doza de rapel”, a mai declarat Arafat.

Raed Arafat a precizat că imunizarea este de 95 la sută după 7, respectiv după 14 zile.

„Ca şi procent de asigurare a protecţiei, Pfizer are 95% şi Moderna are 94,1% protecţie, deşi diferenţa este nesimnificativă, iar ca durată de imunizare, nu ai cum să spui că acest vaccin asigură 3 ani, poţi spune că da, aşa ne aşteptăm. La Pfizer dupa 7 zile la Moderna la 14 zile, dacă cu greşesc, după rapel, sunt considerat că sunt imunizat şi că am protecţie 95%”, a mai declarat Arafat.