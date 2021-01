Ministrul Sănătăţii pune punct scandalului vaccinării „peste rând” de la Spitalul Găeşti: Un fake news bazat pe declaraţiile bombastice ale managerului

„Cei de la DSP au încercat să afle care este situaţia. Ce am înţeles eu de la DSP este că au vaccinat doar medici şi personal medical, ceea ce este absolut conform cu legea. Eu cred aşa: omul nu a greşit cu nimic, pentru că a vaccinat doar medici şi personal medical. A respectat toate regulile şi a fost dinamic, ceea ce este ok. Dacă ar fi vaccinat familii sau alte persoane care sunt în categoria III, atunci, practic, ar fi luat dreptul cuiva din categoria I, dintre medici şi personalul medical, care sunt cei mai expuşi”, a declarat ministrul Sănătăţii, Vlad Voiculescu, pentru HotNews.ro

Ministrul Sănătăţii mai spune că mesajele postate pe Facebook de către managrul Spitalului din Găeşti declaraţiile lui făcute pe parcursul zilei de ieri se bat cap în cap.

„El a declarat asta, dar a făcut altceva, a făcut ceea ce trebuia. Nu a chemat oameni de pe stradă la vaccinare, ci tot personal medical, din categoria înscrisă în etapa I de vaccinare. Este un fake news bazat pe declaraţiile lui bombastice (ceea ce a apărut ieri în presă - n.red.). Declaraţiile lui nu au nicio legătură cu faptele lui, care sunt conforme. Declaraţiile domnului doctor dau de înţeles altceva decât ceea ce s-a întâmplat în realitate, iar ceea ce s-a întâmplat în realitate este conform cu strategia de vaccinare”, este concluzia ministrului Sănătăţii.

Declaraţiile lui Vlad Voiculescu arată, practic, că la spitalul din Găeşti s-a respectat procedura din strategia naţională de vaccinare, descrisă ieri şi de coordonatorul campaniei de vaccinare, Valeriu Gheorghiţă: în momentul în care rămân doze nefolosite în a doua parte a unei zile, reprezentanţii spitalului cheamă la vaccinare tot personal medical, programat la vaccinare în zilele care urmează.

Explicaţiile managerului Spitalului din Găeşti, dr. Laurenţiu Beluşică

Dr. Laurenţiu Beluşică, managerul Spitalului din Găeşti, a explicat la Digi24 cum a procedat. Pe contul său de Facebook, medicul postase un anunţ în care refuză să arunce dozele de ser neutilizate şi a decis să vaccineze „pe oricine doreşte”. Ulterior, mesajul a fost editat şi arată că el se adresează „persoanelor care se încadrează în definiţia de fază 1”.

„Ideea mea a pornit de la faptul că am văzut că sunt obligat să raportez dozele aruncate: cineva le centralizează, undeva. Am înţeles că de când a început campania de vaccinare în România s-ar fi aruncat 80 de doze de vaccin şi am zis că nu ar fi normal să fac acest lucru. Dacă cumva mi s-ar întâmpla să nu am personal care este în faza I de vaccinat, să mai am o variantă de rezervă. Şi m-am gândit că ar fi bine să vaccinez nişte oameni care, oricum, vor fi vaccinaţi mai târziu. Asta a fost ideea, numai că nu am dus-o la îndeplinire pentru că nu a fost cazul. Nu am vaccinat pe nimeni altcineva în afară de personalul stabilit prin protocolul naţional de vaccinare. Astăzi (n.r. – marţi) a fost în control DSP Dâmboviţa la noi în spital şi s-a constatat că a fost respectat protocolul.

87 de doze de vaccin împotriva COVID-19 au rămas nefolosite şi au fost aruncate până în acest moment, de la debutul campaniei de vaccinare, a mai precizat ieri medicul Valeriu Gheorghiţă.