Ministrul Educaţiei doreşte securizarea platformelor de predare online şi îmbunătăţirea modului de utilizare a acestora

"Dacă noi vom continua acest proces de predare şi examinare online fără să fim pregătiţi asta însemnând fără să avem profesori pregătiţi, fără să avem acces generalizat la internet şi echipamente, fără să avem aceste platforme de evaluare securizate nu vom face altceva decât să încurajăm frauda de la vârste fragede”, consideră Cîmpeanu.

"Dacă nu există un mijloc prin care tu, ca examinator, poţi să te asiguri că cel care-ţi oferă răspunsurile este cel care trebuie să-ţi ofere răspunsurile sigur că va exista această tentaţie a unui mic ajutor, de multe ori. (...) Dacă noi vom continua acest proces de predare şi examinare online fără să fim pregătiţi, asta însemnând fără să avem profesori pregătiţi, fără să avem acces generalizat la internet şi echipamente, fără să avem aceste platforme de evaluare securizate, nu vom face altceva decât să încurajăm frauda de la vârste fragede, or lucrul ăsta nu-l doreşte nimeni, tocmai de asta învăţământul online a fost o modalitate de compromis aplicată într-un moment în care am avut nevoie de el ca să nu blocăm sistemul de educaţie, dar trebuie să înţelegem că nu am fost pregătiţi, nici noi, nici sistemele de educaţie din alte state”, a declarat ministrul Educaţiei, luni seară, într-o emisiune la Digi 24.

Cîmpeanu a explicat că există platforme care asigură securitatea examinării şi care în alte ţări sunt folosite de mai mulţi ani.

Ministrul a arătat că o sumă importantă din Programul Naţional de Redresare şi Rezilienţă este pentru digitalizarea educaţiei, iar în acest capitol se ia în calcul şi achiziţia de platforme securizate pentru examinarea online.

"Pentru că după ce vom fi încheiat această perioadă de criză, cu siguranţă lucrurile vor merge mult mai mult decât acum către predarea online, că vrem sau că nu vrem”, a adăugat ministrul, în acest context.