Metallica a donat 250.000 de euro pentru spitalul oncologic pentru copii construit de asociaţia "Dăruieşte viaţa"

Carmen Uscatu şi Oana Gheorghiu de la "Dăruieşte viaţa" au făcut anunţul pe Facebook, unde au publicat o fotografie cu cei patru membri ai trupei: James Hetfiled, Lars Ulrich, Robert Trujillo şi Kirk Hammet.

Muzicienii au făcut donaţia prin intermediul fundaţiei lor, All Within My Hands.

