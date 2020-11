Cum poate fi controlată epidemia cu ajutorul testelor antigen rapide

10.108 cazuri noi de persoane infectate cu noul coronavirus au fost raportate joi de GCS, totalul cazurilor COVID-19 ajungând în România la 393.851. Tot joi au fost raportate 167 de decese, în timp ce la ATI erau internaţi 1.131 de pacienţi.

Pe fondul creşterii numărului de infectări, România are nevoie de mărirea capacităţii de testare, a declarat la Digi24 dr. Andreea Moldovan, director medical la Spitalul de Boli Infecţioase Braşov. Măsura ar putea fi conjugată cu izolarea celor depistaţi pozitivi, în încercarea de a limita răspândirea noului coronavirus. Declaraţia medicului vine în contextul în care Comisia Europeană a adoptat, miercuri, o recomandare pentru utilizarea testelor rapide antigen la diagnosticarea COVID-19.

Dr. Andreea Moldovan spune că testele antigen ar fi utile din punct de vedere epidemiologic, chiar dacă nu sunt atât de precise precum testele PCR. „Avem nevoie de o alternativă, una cu o sensibilitate şi specificitate suficiente pentru ceea ce avem noi nevoie. Categoric ne vor ajuta să diferenţiem, practic, între pacienţii care sunt pozitivi – şi aceştia să meargă pe un drum, faţă de cei negativi – faţă de care am reuşi să fim mai relaxaţi din punctul de vedere al măsurilor de izolare. Da, cred în testele antigen (cred – n.r.) că trebuie făcute, pentru că ajută foarte mult din punct de vedere epidemiologic“, a declarat medicul.

Întrebată dacă ar putea fi un şantier de testare cum a fost în Slovacia, unde 95% din populaţia de peste 9 ani a fost testată în 3 zile, dr. Andreea Moldovan a răspuns: „Sinceră să fiu, nu aş fi atât de optimistă că am reuşi în trei zile, dar cred că ne-am putea şi noi mobiliza, la o adică, am putea să organizăm o reţea care să facă aceste recoltări şi să prelucreze rapid probele. Bineînţeles că aceste teste antigen – ca şi PCR-ul – sunt o amprentă de moment, care ne spune că acum este sau nu este un virus detectabil prin metoda respectivă, dar această amprentă ne-ar permite foarte bine să izolăm acele cazuri certe, pozitive, după care ne-am putea replia pe ceilalţi pacienţi să-i testăm repetitiv“.

Ce sunt testele rapide

Testele rapide bazate pe detecţia de antigen identifică prezenţa proteinelor coronavirusului (antigene virale) în probe de secreţie nasofaringiană recoltate de la pacienţi. Antigenele virale sunt proteine din structura virusului care determină răspunsul imun specific al organismului la acest virus. Secreţiile nasofaringiene de la pacient se pun pe o bandă de hârtie pe care sunt fixaţi anticorpi specifici coronavirusului SARS-CoV-2, iar dacă secreţiile conţin antigen viral se va produce o reacţie vizibilă între anticorpii fixaţi pe banda de hârtie şi antigenele virale din secreţii.

Cât de precise sunt testele rapide?

Bio-statisticianul Valentin Pârvu a arătat că multe ţări vest-europene au adoptat soluţia testării la scară largă, cu ajutorul testelor rapide. „Vă spun un lucru-cheie aici: există un procent din populaţie pe care aceste teste nu îl va prinde: 30%, poate chiar 40% din cei pozitivi. Dar partea bună este că cei cu încărcătură virală ridicată, cei care sunt cei mai contagioşi vor fi detectaţi. Când ai încărcătură virală mare, aceste teste nu te ratează, au senzitivitate de 95%“, a spus bio-statisticianul.

Testarea, mână-n-mână cu izolarea

Valentin Pârvu arată că aceste teste rapide ar fi utile în zonele în care este raportat un număr mare de infectări. „Atunci când îi elimini din populaţie pe cei mai contagioşi, practic, peste o săptămână-două poţi să ai jumătate din cazuri. Poate nu îi putem identifica pe toţi. Dar jumătate dintre cei contagioşi sau 70% dintre ei pot fi identificaţi şi nu mai pot transmite virusul mai departe. Acesta e conceptul de screening. Dacă îţi vine cineva la spital şi are deja simptome, acolo trebuie să tratezi pacientul individual. Când vorbim de screening de populaţie, cei care sunt potenţial contagioşi trebuie identificaţi şi izolaţi“, a mai spus Valentin Pârvu.