Cercetător: "Campania de vaccinare este un eşec catastrofal. Singurii care s-au ocupat de educaţia românilor au fost antivaxerii şi negaţioniştii"

„Astazi, este o zi neagră pentru campania de vaccinare din România. Este ziua cu cea mai scazuta rată de vaccinare de la debutul campaniei: s-au vaccinat 4.022 de persoane dintre care 2.736 pentru prima dată. Acum 9 luni, în 10 ianuarie 2021, se vaccinau în România 5.993 persoane pentru prima dată, mai mult decât dublu. Am ales ziua de 10 ianuarie pentru că era tot o duminică (la 5 ianuarie am avut 16.000 de persoane vaccinate într-o singură zi). După 9 luni de vaccinare campania este un eşec catastrofal. Nimic nu a fost mai important pentru România, decât atingerea pragului de 10 milioane de persoane vaccinate la 1 septembrie 2021! Nimic”, subliniază medicul.





Această ţintă nu a fost atinsă decât pe jumătate, iar acum suntem în plin val 4 Delta al pandemiei. Iar autorităţile par a avea alte priorităţi. ”Partidele nu se ceartă pentru cum să vaccineze românii, ci pentru cu totul alte motive. Guvernul nu cade pentru modul înfiorător în care a gestionat pandemia, ci pentru felul grosolan în care Cîţu îşi tratează aliaţii. La rata curentă de vaccinare, ţinta de 10 milioane de persoane vaccinate cu minim o doză va fi atinsă la 15 noiembrie 2023, mai mult de 2 ani de la ţinta asumată de guvern şi de primul ministru personal. Oare câţi manageri de firmă ar avea tupeu să se prezinte în faţa acţionarilor afirmând că ratarea cu 2 ani a celui mai important obiectiv este un succes? Dar, la noi, repetenţii trebuie musai puşi în frunte”, constată cercetătorul pe pagina personală de Facebook.

„Nimic nu i-a convins pe români să se vaccineze”

Jurma observă că românii au rămas reticenţi în faţa imunizării, dar nu şi în faţa mesajelor antivacciniste.





”Nimic nu i-a convins pe români să se vaccineze. Nici ameninţările cu restricţii din vară, nici realitatea valului 4, nici faptul că tulpina Delta este atât de periculoasă încât străpunge până şi protecţia celor vaccinaţi, nici viteza cu care se umplu spitalele şi secţiile de ATI, nici ameninţarea pentru copii şi tineri. Nimic! În acest moment, nu doar că este inutil sa vorbeşti de vaccinare cu cei din jur, în unele cazuri este chiar periculos. Antivaxerii au devenit agresivi cu cei care le ameninţă supremaţia de când au câştigat lupta pentru inimile şi minţile românilor. Rezultă că problema cea mai mare cu vaccinarea în România nu este că poporul nu este educat, cum oftează superior unii politicienii când sunt întrebaţi de ce a eşuat campania de vaccinare. Problema cea mai mare este că singurii care s-au ocupat de educaţia românilor au fost antivaxerii şi negationiştii. Aşa se face că o misiune dificilă în orice democraţie a devenit o misiune imposibilă în România”, mai spune Jurma.

România nu a fost o excepţie. Şi totuşi

Cercetătorul afirmă că aproape toate ţările au intrat în pandemie cu 25% din populaţie pro-vaccinare, 25% anti-vaccinare sşi 50% nehotărâtă. ”În privinţa asta România nu a fost o excepţie. În aproape toate ţările majoritatea nehotărâtă s-a decis să se vaccineze pentru că a respectat autoritatea statului şi autoritatea ştiinţei mai mult decât autoritatea antivaxerilor şi autoritatea falsurilor. În privinţa asta România a fost o excepţie”.





De ce? ”Pentru că în România oamenii nu au încredere în stat. Românii sunt minţiţi şi abuzaţi de stat de decenii. Falimentul campaniei de vaccinare este un faliment al autorităţii statului. Este exclus ca acest guvern să poată revigora campania de vaccinare, nu mai are autoritatea necesară. Cu toate acestea încă mai putem câştiga ceva din acest eşec. Putem câştiga învăţătura. Este important sa admitem eşecul pentru că doar din eşecuri învăţăm. Dar în România nimeni nu mai greşeşte de decenii”, atrage atenţia medicul.





Pediatru: Profesorii şi elevii ar trebui testaţi obligatoriu

Medicul pediatru Mihai Gafencu susţine că este obligatorie testarea periodică a părinţilor elevilor, profesorilor şi personalului din unităţile de învăţământ, în cazul în care din diferite motive, aceştia refuză vaccinarea. Acesta a subliniat şi faptul că tot mai mulţi părinţi refuză testarea în spitale şi că ar trebui să se grăbească procedura de vaccinare a profesorilor, deoarece persoanele imunizate nu mai mulţi anticorpi.

„Şi noi, vaccinaţii, începem să nu mai fim feriţi. Sunt state, care după 270 de zile trecute de la ultimul rapel în cazul vaccinurilor bazate pe ARN, nu ne mai permit intrarea. Trebuie să ne punem problema că şi noi, dacă nu ne grăbim un pic cu vaccinarea cadrelor medicale şi a cadrelor didactice, o să avem o situaţie de mult mai aprigă răspândire a acestei infecţii virale cu care ne confruntăm pentru că noi credem că vom fi protejaţi, că vaccinaţi fiind stăm cu pieptul dezgolit în faţa virusului, dar nu va fi aşa şi asta se va întâmpla. Am calculat pentru colegii noştri exact când va fi momentul vârfului acestui val 4, adică la începutul lunii octombrie pentru noi, cei care ne-am vaccinat acum 9 luni”, a spus Gafencu, medic primar pediatru şi medic primar nefrologie pediatrică, coordonatorul Centrului regional de toxicologie şi al laboratorului de dializă de la Spitalul de copii Louis Ţurcanu din Timişoara.

Organizaţia Salvaţi Copiii a organizat ieri o dezbatere privind noul an şcolar. Subiectul cel mai important al acestei întâlniri, a fost vaccinarea anti-COVID-19 a elevilor şi cadrelor didactice. Invitaţii dezbaterii au fost ministrul Educaţiei şi doi medici pediatri, Mihai Craiu şi Mihai Gafencu.

Ministrul Educaţiei, Sorin Cîmpeanu, a precizat că se fac verificări în unităţile de învăţământ pentru a se stabili dacă instituţiile pot respecta măsurile de prevenţie împotriva COVID-19. Referitor la numărul elevilor vaccinaţi, ministrul a spus că la categoria de vârstă 12 - 15 sunt în jur de 39.000 de elevi, iar la categoria 16 - 18, a fost depăşit numărul de 150.000 de elevi. Masca sanitară va fi obligatorie la orele de curs, chiar şi în localităţile cu incidenţa 0. Ministerul Educaţiei va oferi şcolilor măşti de protecţie pentru elevi şi cadre didactice.

Cum se va desfăşura prima zi de şcoală

Serbările din prima zi de şcoală vor fi transmise şi online de şcoli, „directorii unităţilor de învăţământ au şi această sarcină de a recomanda participarea în sistem hibrid şi online, pentru a diminua aceste aglomerări de persoane”, a anunţat ministrul Educaţiei, Sorin Cîmpeanu. La rândul lui, medicul Mihai Craiu a avertizat că părinţii care au îngrijorări legate de familia lor ar trebui sa urmărească serbarea din faţa calculatorului. „Ştim că tulpina Delta are un alt indice de reproducţie, adică, pe româneşte, este mult mai contagioasă decât tulpinile circulante ale anului trecut, aproape de două ori mai contagioasă şi al doilea lucru, perioada de incubaţie s-a scurtat, în medie, cu două zile. Ce impact are asta asupra serbărilor, păi are pentru că în ultimele două zile în care nu avem niciun simptom de boală putem să transmitem afecţiunea. Cu alte cuvinte, dacă nu vom respecta regulile anunţate de domnul ministru, cu toate bunele intenţii, putem să infectăm un bunic vulnerabil, un profesor vulnerabil, un copil cu comorbidităţi. Deci cred că e necesar să existe nişte precauţii speciale din cauza circulaţiei tulpinii Delta. Dar eu sunt sigur că părinţii care au îngrijorări legate de familia lor vor decide să urmărească şedinţa de deschidere în format online”, a mai spus Mihai Craiu, medic pediatru la compartimentul de primiri urgenţe de la Institutul Naţional pentru Sănătatea Mamei şi Copilului “Alessandrescu- Rusescu”.