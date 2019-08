Să cumperi o masina de spalat nu este o operaţiune atât de uşoară pe cât ai zice, mai ales în zilele noastre când tehnologia avansează pe zi ce trece şi de la an la an apar din ce în ce mai multe modele de maşini de spălat, care de care mai avansate din punct de vedere tehnologic. Totuşi, în cazul în care suntem în necunoştinţă de cauza şi trebuie să achiziţionăm aceste electrocasnice mari este bine să cunoaştem măcar care sunt funcţiile must – have pe care trebuie să le includă absolut orice maşină de spălat.

Alegerea tipului maşinii de spălat rufe

În primul rând, cel mai important este să ştim că există mai multe tipuri de maşini de spălat rufe, după cum urmează –

1. Maşini de spălat rufe compacte cu încărcare în partea din faţă (spalata rufe frontala)

2. Maşini de spălat rufe slim cu încărcare în partea din faţă

3. Maşini de spălat rufe cu încărcare în partea din faţă

4. Maşină de spalat rufe verticala

Înainte de a alege oricare dintre cele 4 tipuri de maşini de spălat rufe trebuie să avem în considerare mai multe aspecte, precum – frecvenţa spălării rufelor, numărul de persoane din locuinţa, nevoile gospodăreşti sau spaţiul disponibil unde urmează a fi amplasată. În mare, toate cele patru tipuri de maşini de spălat rufe fac acelaşi lucru, diferenţa alegerii fiind făcută în funcţie de aspectele de mai sus. Un alt aspect care trebuie obligatoriu luat în considerare este energia consumată de maşină de spălat rufe pe care v-aţi hotărât să o achiziţionaţi. Nimeni nu îşi doreşte o factură la lumina enormă.

Care sunt cele mai importante funcţii la o maşină de spălat

Toate maşinile de spălat au funcţii generale de spălare a rufelor însă fiecare maşină de spălat în parte este dotată cu una sau mai multe funcţii speciale. Printre cele mai importante funcţii la o maşină de spălată, menţionăm –

Eficienta de spălare şi evitarea microbilor

Eficienta de spălare este cea mai importantă caracteristică a unei maşini de spălat. În funcţie de dimensiune, de cât de mult este încărcată, de producător, de preţ şi de tipul de tehnologie utilizată la fabricarea ei, o maşină de spălat rufe poate avea o eficientă de spălare mai mare sau mai mică. O recomandare de maşină de spălat rufe pe care v-o facem anul acesta din punctul de vedere al eficienţei de spălare este –

Maşină de spălat rufe LG F4J7VY2S, Direct Drive, SpaSteam, Turbowash, Wifi, 9 kg Clasa A+++, centrifugare rpm 1400 RPM, , 60 cm, Argintiu

Eficientă de spălare mărită şi protecţie împotriva bacteriilor

Cei de la LG au ales ca mai întâi de toate să construiască o maşină de spălat rufe care pe lângă faptul că are o eficientă de spălare mărită spre deosebire de alte maşini de spălat rufe convenţionale, să o fabrice şi cu scopul de a feri utilizatorii ei de alergeni, polen, bacterii, viruşi sau alte microorganisme. Şi aşa a reieşit maşina de spălat rufe LG F4J7VY2S, Direct Drive, SpaSteam, Turbowash, Wifi, capacitate de spalare kg 9 kg, 1400 RPM, Clasa A+++, 60 cm, Argintiu, aparat electrocasnic dotat cu un program special anti – alergenic. Acesta funcţionează prin intermediul combinării apei şi căldurii, reieşind aburi care ajută la dezinfectarea, împrospătarea şi igienizarea rufelor spălate la ea.

Funcţia de adăugare rufe

Faţă de alte maşini de spălat rufe ce trebuie oprite în cazul în care ai uitat să introduci anumite articole, această maşină de spălat rufe este dotată cu o funcţie specială extrem de utilă de adăugare a rufelor chiar în timpul spălării propriu – zise. Astfel, în cazul în care s-a uitat a se introduce în maşina de spălat un articol important, nu trebuie decât să se apese butonul add iar uşa maşinii se v-a deschide pentru o perioada de 3 secunde.

Silenţiozitate şi puţine vibraţii

Cu toţii uram când trebuie să spălăm rufele la maşină din vina zgomotului excesiv făcut de un astfel de aparat electrocasnic. Maşina de spălat rufe LG F4J7VY2S, Direct Drive, SpaSteam, Turbowash, Wifi, 9 kg, 1400 RPM, Clasa A+++, 60 cm, Argintiu nu este deloc zgomotoasă iar motorul cu acţionare directă o ajută să nu vibreze foarte tare.

Capacitatea de încărcare şi numărul de rotaţii

Capacitatea de încărcare a unei maşini de spălat rufe trebuie să fie mare atunci când în spaţiul locativ trăiesc mai mult de 2 persoane. Tocmai de aceea, atunci când suntem în căutarea unei maşini de spălat rufe noi şi ne aflăm în situaţia de mai sus, trebuie să achiziţionăm un astfel de aparat electrocasnic care să ne pună la dispoziţie o capacitate de încărcare chiar şi de 12 kilograme dar şi de un număr de rotaţii mare. Pentru cine nu ştie, numărul de rotaţii al unei maşini de spălat rufe este extrem de important, respectiv cu cât acesta este mai mare, cu atât mai mult vor ieşi hainele mai uscate. În general aproape toate maşinile de spălat rufe un un număr de rotaţii care variază între 1000 şi 1200 de rotaţii pe minut însă unele mai moderne pot ajunge chiar şi până la 1400 de rotaţii minut. Anul acesta conform părerilor specialiştilor, o maşină de spălat haine care merită luată în calcul din punctul de vedere al acestor aspecte enumerate mai sus este –

Maşină de spălat rufe cu uscător LG F4J7TH1W, 8/5 kg, centrifugare rpm 1400 RPM, Wi-Fi, Clasa A (Alb)

Design modern şi tehnologie avansată

Este foarte important că maşină de spălat rufe ce urmează a fi cumpărată să fie frumoasă din punct de vedere estetic şi astfel cu ajutorul ei să putem colabora cu celelalte piese de mobilier din jurul ei. Maşina de spălat rufe cu uscător LG F4J7TH1W, 8/5 kg, 1400 RPM, Wi-Fi, Clasa A (Alb) nu se abate cu siguranţă de la această regulă, ea fiind creată respectându-se un tipar de design modern dar în acelaşi timp însumând şi câteva funcţii speciale de tehnologie avansată ce merită remarcate.

Capacitate mare de încărcare

Cu o capacitate de spălare de până la 8 kilograme de spălare şi până la 5 kilograme de uscare a rufelor, această maşină de spălat haine este cu siguranţă alegerea perfectă pentru cei care trăiesc într-o casă cu mai multi colocatari. În plus, capacitatea de spălare pe lângă clasa de energie A aduc utilizatorilor acestei maşini de spălat rufe de la LG facturi la lumina mult mai mici.

Programe importante pentru oameni importanţi

Maşină de spălat rufe cu uscător LG F4J7TH1W, 8/5 kg, centrifugare rpm 1400 RPM, Wi-Fi, Clasa A (Alb) a fost fabricată cu scopul de a servi familiilor numeroase. În plus, aceasta a fost dotată cu tot felul de programe şi funcţii speciale. Programele pe care această maşină de spălat rufe le are sunt – cel de prespalare, programul de clătire şi stoarcere, cel clasic de spălare şi uscare, programele Normal, Economic, Duvet şi Easy Care.

Funcţii speciale pentru haine curate şi igienizate, mereu parcă abia cumpărate

Fiecare maşină de spălat în parte, indiferent de brandul care le comercializează este dotată cu câteva funcţii speciale care le diferenţiază unele de altele. Maşina de spălat rufe cu uscător LG F4J7TH1W, 8/5 kg, 1400 RPM, Wi-Fi, Clasa A (Alb) nu se abate nici ea de la regulă, aceasta fiind dotată cu următoarele funcţii speciale – Sistemul de conectare prin intermediul tehnologiei WiFi, functia 6 Motion şi cea de autorestart, funcţia de autodiagnoza, Turbo Wash, Motor Direct Drive şi True Steam.

Dimensiunea maşinii de spălat rufe, rezistenţa de încălzire şi materialul din care este fabricată cuva

Dimensiunea maşinii de spălat rufe este cu adevărat un aspect important atunci când suntem nevoiţi să achiziţionăm o maşină de spălat nouă sau să o înlocuim pe cea veche. Astfel, în funcţie de spaţiul pe care îl avem la dispoziţie în locuinţa, trebuie să alegem o maşină de spălat rufe mai înalta sau mai scundă, mai lată sau mai slim. Este şi normal că dacă locuim la o garsonieră de maxim 22 de mp să cumpărăm o maşină de spălat rufe care să ocupe cat mai puţîn spaţiu posibil. De asemenea, un alt aspect pe care trebuie să îl avem în vedere este rezistenţa de încălzire a acesteia care cu cât este mai mare ne asigura utilizarea o perioada mai mare de timp dar şi materialul din care este fabricată cuva, astfel încât să fim siguri că nu o să se rupă repede sau o să ruginească după numai câteva utilizări. O maşină de spălat rufe care merită luată în considerare anul acesta din punctul de vedere al acestor aspecte este –

Maşină de rufe mini Daewoo DWD-CV702G, 3 kg, centrifugare rpm 700 RPM, Clasa A++, Montare pe perete (Alb/Negru) - rezerva in magazin evoMAG

Frumuseţe şi minimalistica la superlativ

Nu poţi să nu admiri această maşină de spălat rufe fabricată de către cei de la Daewoo. Aceasta este alegerea perfectă pentru persoanele care locuiesc într-o casă cu spaţiu redus dar şi pentru cei care adoră tehnologia şi designe-ul la un loc. Mergând pe conceptul o idee mare într-un produs mic, cei de la Daewoo au decis să creeze această maşină de spălat rufe care aduce rafinament oricărei case dar în acelaşi timp care este şi foarte utilă.

Funcţii mari în ambalaje mici

Maşina de spălat rufe mini Daewoo DWD-CV702G, 3 kg, viteza de centrifugare 700 RPM, Clasa A++, Montare pe perete (Alb/Negru) este pe cât de frumoasă pe atât de utilă. Printre funcţiile ei cele mai importante se numără – programul de spălare rapidă de 29 de minute, cel Baby Care şi efectul de proaspăt spălat pe mâini.

Consum redus de energie

Acest aparat electrocanic face parte din clasa energetică A++, fapt care atrage de cu sine o factură la lumina mult mai mică spre deosebire de cele venite atunci când spălăm la maşinile de rufe convenţionale.

Capacitate de spălare de 3 kg şi astfel nu mai strângeţi o cantitate considerabilă de rufe murdare la săptămâna

Cu o capacitate de spălare de doar 3,5 kilograme, maşina de spălat rufe mini Daewoo DWD-CV702G, 3 kg Clasa A++, 700 RPM, Montare pe perete (Alb/Negru) va permite să spălaţi uşor şi rapid rufele în fiecare zi într-un timp foarte scurt.

Funcţia de programare de la distanţă cu ajutorul telefonului smart şi alte funcţii importante

Şi dacă tehnologia din acest domeniu avansează de la an la an şi tot trăim în epoca telefoanelor mobile, unii producători de maşini de spălat rufe au decis să combine tehnologia cu inteligenţa telefoanelor şi să creeze maşini de spălat rufe care pot fi programate de la distanţă cu ajutorul unui telefon mobil conectat la o reţea Wireless. În plus, pe lângă această funcţie specială care nu se regăseşte chiar la toate masinile de spălat rufe, nu trebuie să uităm că există câteva programe de spălare absolut indispensabile pentru orice gospodină veritabilă, funcţii după cum urmează –

- Programul de spălare a hainelor colorate

- Haine albe

- Bumbac - masina de spalat rufe slim beko

- Culori închise

- Spălare rapidă sau spălare Express

- Program de spălat bumbacul ECO - masina frontala lg

- Haine sintetice

- Cuverturi, pilote şi paturi

- Programul pentru camasi - masina verticala electrolux

- Lenjerie fină - masina de spalat verticala whirlpool

- Programul de spălare manuală

- Refresh

- Autocuratare

- Programul pentru lână

- Antialergic - masina spalat rufe frontala indesit

- Programul Economic.

Pe lângă toate aceste programe, în funcţie de tipul fiecărei maşini de spălat rufe în parte putem regăsi şi alte programe utile precum – programul de antisifonare, cel de prespalare, de clătire uşoară suplimentară, de stoarcere sau programul de evacuare.

Alte funcţii importante la o maşină de spălat rufe

În funcţie de brand, de raportul calitate – preţ şi de tehnologia de producere, unele maşini de spălat rufe pot pune la dispoziţia utilizatorilor şi alte funcţii speciale şi dotări interesante precum un display LED sau LCD (display digital), funcţia de afişare a timpului rămas sau funcţia de începere a unei melodii să cânte, funcţie care porneşte de cele mai multe ori atunci când maşina de spălat rufe şi-a încetat activitatea.

