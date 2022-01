Şefa Colegiului Medicilor din Bucureşti: La începutul lui 2022, sistemului medical îi dorim predictibilitate, finanţare şi măsuri pentru atragerea de noi medici

Dr. Cătălina Poiană a mai spus de asemenea că se doreşte acces la servicii medicale, în mod echitabil, atât pentru pacienţii cronici, cât şi pentru pacienţii COVID-19 sau cei care au o urgenţă. Totodată se vrea „normalitate”, dar şi investiţii în infrastructura de spital şi condiţii cât mai bune pentru ca medicii de familie să-şi desfăşoare cât mai eficient activitatea, şi dezvoltarea medicinei de ambulator.





„Dar pe lângă ce dorim pentru sistemul de sănătate, începutul de an este şi despre ce îmi doresc şi mie, Cătălina Poiană, medic endocrinolog şi preşedinte al Colegiului Medicilor din Municipiul Bucureşti, un medic care de zeci de ani lucrează în sănătatea românească. Îmi doresc ca întreaga societate să înţeleagă că medicul şi pacientul reprezintă un întreg, că fiecare trebuie să se respecte reciproc. Sunt multe de făcut în acest sistem, dar legătura de încredere ce trebuie să existe între medic şi pacient, extrem de importantă - acolo unde s-a pierdut sau nu a existat - trebuie să se reclădească, să se formeze! Iar acest lucru ţine de medic şi de pacient! Deci de fiecare din noi! La Mulţi Ani cu sănătate tuturor!”, a conchis preşedintele CMMB.



„Dragi colegi medici din Bucureşti, Stimată societate românească, Toţi ştim celebrele versuri ale poeziei „Ce-ţi doresc eu ţie, dulce Românie” Consider că din cauza provocărilor din perioada actuală, gândurile noastre, dorinţele şi aşteptările, merg la fel ca pentru mare parte a populaţiei, către sănătate şi către sistemul de sănătate, acum în primele zile dintr-un nou an. La începutul lui 2022, fiecare dintre noi ne gândim la ce va urma, la ce an vom avea, ce provocări trebuie să depăşim. Ce dorim noi ca medici sistemului medical şi sănătăţii româneşti în ansamblu? Îi dorim predictibilitate, îi dorim finanţare corespunzătoare, îi dorim politici şi strategii pe partea de susţinere a personalului medical, îi dorim măsuri pentru atragerea de noi medici şi alocarea de noi locuri de muncă în sistemul medical”, a subliniat preşedinte CMMB.