Întârzierile la plata cadrelor medicale implicate în campania de vaccinare nu pun în pericol campania, susţine Valeriu Gheorghiţă

Întrebat dacă este pusă în pericol campania de imunizare a populaţiei, Valeriu Gheorghiţă a răspuns: "Categoric nu”.





"Este o situaţie pe care am încercat de fiecare dată să o explic. Există şi a fost bunăvoinţă de fiecare dată de la toate instituţiile care au în atribuţie acest lucru, însă sunt activităţi procedurale care se derulează, aşa încât sunt convins că tot personalul vaccinator va fi remunerat corespunzător, conform actelor normative în vigoare”, a adăugat medicul.





Anterior, coordonatorul campaniei de vaccinare, Valeriu Gheorghiţă, afirma că personalul din centrele de vaccinare nu a fost plătit până în prezent de la înfiinţarea acestora, precizând că îşi doreşte ca această situaţie să fie rezolvată cât mai rapid tocmai pentru a motiva suficient de bine personalul din aceste centre.





Vicepremierul Dan Barna a declarat, luni seară, că în zilele următoare se vor face plăţile către cei care muncesc în centrele de vaccinare, suma fiind prevăzută în buget. Barna a explicat că întârzierea a apărut din cauza neadoptării bugetului naţional.





”Asta se rezolvă în zilele următoare, suma este prevăzută în buget. Sunt 4 milioane de lei prevăzuţi pentru luna ianuarie şi parţial luna februarie. E bugetat, există resursă pentru următoarele luni. Într-adevăr, a fost acest blocaj generat şi de neadoptarea bugetului. În momentul de faţă avem buget. El a fost promulgat pe 8 martie, plata se va face în zilele următoare, Ministerul Sănătăţii are ca prioritate această plată”, a declarat Dan Barna la Digi24, luni seară, întrebat despre plata personalului din cntrele de vaccinare. Vicepremierul a adăugat că nu a fost niciun secret că aceste plăţi au întârziat.





”Se vor face plăţile. Nu fuseseră făcute, e un fapt, nu era vreo taină sau ceva necunoscut. Avem buget adoptat, în zilele următoare se fac aceste plăţi, restanţele vor fi acoperite, ajungem la zi cu aceste plăţi”, a declarat Barna.

"Într-adevăr există aceste discuţii şi semnale, le-am aflat şi eu în urma şedinţelor pe care le am săptămânal cu DSP judeţene, parte din personal are un nivel de încredere mai redus, însă aşa cum am aflat cu toţii, aceste lucruri vor fi rezolvate cât mai rapid şi cred că nu vor mai exista aceste probleme, aşa încât eu sper să avem suficientă resursă umană să putem creşte numărul de centre de vaccinare şi să le putem operaţionaliza într-un timp cât mai scurt şi, în funcţie de dozele pe care le vom avea disponibile", a declarat Valeriu Gheorghiţă.