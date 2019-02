Deşi zgârcită în amănunte privind fondul discuţiei, doamna Tarcea a încheiat cum nu se poate mai cinematografic: „Atât de întuneric, încât la final am luat haina domnului Dorneanu pe mine”. Totuşi, la insistenţele jurnaliştilor, Cristina Tarcea a mai oferit două detalii extrem de relevante: că întâlnirea a fost iniţiată de Valer Dorneanu şi a avut drept subiect furnizarea, de către acesta, a unei justificări privind decizia CCR referitoare la compunerea Completelor de 5 de la Înalta Curte.

Chestionat de Hotnews asupra acestor declaraţii, Valer Dorneanu a răspuns: „Singura declaraţie pe care o am de făcut este cuprinsă în decizia Curţii. Eu nu comentez declaraţiile unora sau altora, mai ales când este vorba despre o persoană publică, respectabilă. Alte comentarii nu am de făcut”. Păi dacă tot ce are de zis este cuprins în decizia Curţii, de ce a mai simţit nevoia unei justificări ulterioare faţă de doamna Tarcea? Reţinem, aşadar, esenţialul: Valer Dorneanu nu neagă întrevederea.

Declaraţiile Cristinei Tarcea au avut loc după ce aceasta s-a prezentat la primul termen în care secţia pentru judecători a CSM, la sesizarea Inspecţiei Judiciare, o judecă disciplinar pentru modul în care a gestionat formarea Completelor de 5. Prin urmare, dacă detaliile întrevederii cu Valer Dorneanu fac parte din strategia sa de apărare, trebuie să-i acordăm şefei Înaltei Curţi dreptul de a-şi gestiona şi administra cum crede ea de cuviinţă argumentele şi apărările, să şi le prezinte când socoteşte ea că e momentul potrivit.

Dar asta nu înseamnă că nu avem şi noi dreptul ca, la un moment dat, să aflăm toate detaliile acestei afaceri, care s-a născut ca din senin în vara anului trecut, iar acum e pe cale să răstoarne întreaga ordine juridică din ţară şi ne-a pus deja în conflict cu toţi partenerii noştri externi.

Lăsăm la o parte că decizia CCR este, prin ea însăşi, dubioasă, din moment ce instanţa constituţională s-a apucat cu de la sine putere să judece chestiuni de legalitate şi de aplicare a legii. Dar nu putem să nu observăm că, în obţinerea şi în implementarea acestei decizii, au fost angrenate o serie întreagă de instituţii, care au lucrat toate în acelaşi sens: Guvernul (care a sesizat CCR), Curtea Constituţională însăşi, judecătoarea Alina Ghica de la Curtea de Apel Bucureşti (care a anulat o tragere la sorţi neconvenabilă), Inspecţia Judiciară (care o acuză pe Cristina Tarcea), secţia pentru judecători a CSM (care i-a asigurat completul convenabil lui Liviu Dragnea), ministrul Justiţiei (care pregăteşte o scandaloasă ordonanţă de urgenţă privind revizuirea a mii de dosare) şi Avocatul Poporului (care pare deosebit de interesat de compunerea Completelor de 3, după cum afirmă tot doamna Tarcea).

Cam prea multe astre s-au aliniat în mod convenabil ca să nu bănuim că, în spatele uşilor închise, reprezentanţii unor instituţii au acţionat concertat, în mod ilegitim, cu scopul de a furniza celor interesaţi deciziile de care au nevoie ca să-şi cureţe cazierele.

Din acest motiv, după ce-şi va fi valorificat informaţiile pe care le are în procesul de la CSM, Cristina Tarcea are o obligaţie morală de necontestat de a vorbi, de a spune ce a aflat de la Valer Dorneanu la lumina întunericului.