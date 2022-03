Viorica Dăncilă a plecat din PSD şi s-a înscris într-un alt partid: „Ca un om care îşi iubeşte ţara, nu pot sta deoparte când văd că lucrurile nu merg bine”

Viorica Dăncilă a transmis, printr-un mesaj pe Facebook, că s-a înscris în Partidul „Naţiune Oameni Împreună” (NOI). Formaţiunea este una nouă, înfiinţată la începutul acestui an, iar în conducerea partidului nu se află persoane cunoscute publicului larg.

Membrii noului partid îşi propun să promoveze o politică „în slujba cetăţenilor”, să lupte împotriva schimbărilor climatice şi să restabilească un echilibru între creşterea economică şi protecţia mediului. Aceştia susţin consolidarea unor „relaţii politice, economice, culturale cu toate statele lumii”, cât şi „revigorarea diplomaţiei economice prin promovarea produselor şi serviciilor naţionale şi o nouă filosofie de întărire a raporturilor cu Românii de pretutindeni”, potrivit site-ului formaţiunii.

„După 26 de ani de carieră politică în PSD, m-am hotărât să o iau de la capăt. De astăzi sunt membru al unei formaţiuni politice noi. Partidul ,,Naţiune Oameni Împreuna”(NOI). Un partid tânăr, cu oameni tineri, dar valoroşi, oameni care au decis să nu mai stea deoparte.

Nu a fost uşor ca după 26 de ani în care am activat în Partidul Social Democrat să fac acest pas. L-am făcut însă pentru că NU mă mai regăsesc în PSD, nu mai rezonez cu deciziile pe care actuala conducere le ia. Nu eu i-am tradat, ei ne-au trădat pe mulţi dintre noi, au dezamagit încrederea acordată de foarte mulţi români. Mi-am asumat activitatea mea publică, cu bune şi rele. De aceea, sunt convinsă că revenirea mea în politică va atrage şi multe critici. Însă, ca un om care îşi iubeşte ţara, ca un bun român, nu pot sta deoparte când văd că lucrurile nu merg bine”, a scris Dăncilă, marţi, pe pagina sa de Facebook.

Fostul premier a punctat că nu revine în politică pentru a ataca celalalte formaţiuni politice, ci pentru „un vis mai vechi în care politica poate fi şi altfel, o politică în care interesul personal şi cel de partid să fie înlocuit cu interesul naţional”.

„Acest tip de abordare, de gândire politică, pe care o apreciez, pe care o susţin şi care mă defineşte, am regăsit-o în rândul membrilor Partidului ,,Naţiune Oameni Împreună”(NOI).

Am găsit aici oameni care nu au mai făcut politică, oameni serioşi, cu experienţă relevantă în domeniile lor de activitate. Viziunea lor bazată pe patriotism, adevăr, consens, comuniune, credinţă autentică, se identifică cu viziunea mea, cu ceea ce îmi doresc pentru România şi pentru români. Am făcut acest pas având convingerea că, indiferent dacă am mai făcut sau nu politică, indiferent în ce partid am activat, fiecare avem datoria de a ne implica, dacă ne dorim un viitor mai bun”, a mai spus aceasta.