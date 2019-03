VIDEO Prima reacţie a lui Dacian Cioloş în scandalul iscat de declaraţiile Oanei Bogdan: Presa e de vină

„Asta arată că dumneavoastră aţi înţeles că mesajul a fost altul. Nu este în regulă modul în care a fost interpretată de unii, inclusiv în presă. Oana Bogdan este un antreprenor de succes, care a valorificat propietatea privata şi îşi pune problema modului în care resursele pe care le avem de gestionat ca societate le putem gestiona colectiv, în comun. Si responsabilitatea pe care o avem ca cetăţeni, dincolo de familie şi dincolo de cupluri, pentru a lucra în comun pentru binele societăţii”, a declarat Dacian Cioloş la Râmnicu Vâlcea.

De la minutul 2, Dacian Cioloş comentează spusele Oanei Bogdan VIDEO Asociaţia Ziariştilor de Investigaţii / Facebook

Oana Bogdan, membru în Consiliul Naţional al PLUS, a precizat într-un comentariu pe Facebook că „un pas important al omenirii va fi cel al renunţării la proprietate” , adăugând că „am fi oameni mult mai buni dacă, în calitate de descendenţi ai vânătorilor şi culegătorilor, nu am avea proprietăţi şi am trăi în grupuri în loc de cupluri”.